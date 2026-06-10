Schalke 04 mit Rückenwind in die Bundesliga: Kontinuität und Investitionen

Schalke 04 bereitet sich auf die Bundesliga-Rückkehr vor: Trainer bleibt, Sponsoring steigt, Stadion wird modernisiert, Ticketpreise stabil.

Schalke 04 bereitet sich mit Volldampf auf die Rückkehr in die Bundesliga vor. Am 2. Juli veröffentlicht die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Spielplan für die neue Saison, und dann stehen für die Königsblauen nicht mehr Gegner wie Holstein Kiel oder Arminia Bielefeld auf dem Programm, sondern die Schwergewichte des deutschen Fußballs: der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Der gesamte Verein, von der Geschäftsführung bis zu den Fans, fiebert dem Start entgegen, und es gibt eine Reihe positiver Nachrichten, die zeigen, dass Schalke die Planungen für die erste Liga mit Weitsicht und Stabilität angeht. Ein zentraler Punkt ist die Personalie des Trainers. Cheftrainer musste in den vergangenen Jahren oft seine Koffer packen, doch nun zeichnet sich eine lang ersehnte Kontinuität ab. Der Österreicher mit bosnischen Wurzeln, der die Mannschaft souverän zum Aufstieg führte, bleibt Schalke erhalten.

Seine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel ist nach Informationen von SPORT BILD für diesen Sommer bereits abgelaufen. Das bedeutet: Interessenten können ihn nicht einfach für eine Ablösesumme zwischen fünf und acht Millionen Euro loskaufen.

Zudem gilt die Klausel nur für den Sommer 2027, nicht für den kommenden Winter oder den Sommer 2025. Schalke sichert sich so Trainer-Kontinuität, ein Luxus, den der Klub jahrelang entbehren musste. Die Fans können also aufatmen: Der Erfolgstrainer bleibt an Bord. Auch im finanziellen Bereich hat Schalke einen Lauf.

Der Revierklub konnte den Ärmelsponsor vorzeitig wechseln. Das schwedische Unternehmen Blåkläder, spezialisiert auf Arbeitskleidung, löst Hegmanns ab. In der ersten Liga zahlen die Schweden rund 1,3 Millionen Euro mehr pro Saison - Geld, das in den Kader fließen wird. Die Sportvorstand Frank Baumann und sein Team hatten den Etat zunächst mit einer Spanne von 35 bis 40 Millionen Euro kalkuliert.

Durch die Mehreinnahmen aus dem Sponsoring nähert sich das Budget nun der 40-Millionen-Grenze. Aktuell stehen rund 39 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist ein starkes Signal, denn mit diesem Budget kann Schalke im Vergleich zur Konkurrenz durchaus mithalten und gezielt in die Mannschaft investieren. Doch nicht nur die Finanzen, auch die Infrastruktur wird auf Vordermann gebracht.

Die Veltins-Arena erhält einen neuen Rasen - eine Mischung aus Kunst- und Naturrasen, die bis zu fünf Jahre halten soll. Die Kosten betragen rund 250.000 Euro. Bisher musste der Naturrasen mindestens einmal pro Jahr für etwa 120.000 Euro ausgetauscht werden. Die Investition amortisiert sich also nach zwei Jahren.

Zudem wird das Fahr-System des Rasens erneuert. Die 25 Jahre alte Konstruktion, die es erlaubt, die Rasenfläche außerhalb der Spieltage ins Freie zu fahren, wird modernisiert - auch aus Sorge, dass Ersatzteile in naher Zukunft nicht mehr verfügbar sein könnten. Ein weiteres Highlight: Der große VIP-Bereich, getauft auf den Namen Tibulsky, wird modernisiert. Die Verantwortlichen wollen die Business-Karten attraktiver machen, obwohl das Geschäft bereits boomt.

Sämtliche Einzel-Logen sind für die kommende Saison vergriffen, und der Business-Bereich ist zu 80 Prozent ausverkauft. Das zeigt, wie begehrt die Schalker Heimspiele in der Bundesliga sind. Zum guten Schluss gibt es eine Nachricht, die die Herzen der Fans höher schlagen lässt: Die Ticketpreise für normale Steh- und Sitzplätze bleiben trotz des Aufstiegs unverändert. Die Verantwortlichen sehen dies als kleinen Dank für die treue Unterstützung in den vergangenen Jahren, als der Verein in der Zweiten Liga um die Rückkehr kämpfte.

Diese Entscheidung ist ein klares Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Fangemeinde, die in guten wie in schlechten Zeiten zu S04 stand. Mit all diesen Maßnahmen - von Trainer-Kontinuität über Sponsoringeinnahmen, Stadionmodernisierung bis hin zu stabilen Ticketpreisen - geht Schalke 04 gut gerüstet in die neue Bundesliga-Saison. Die Vorfreude ist riesig, und die Aussichten auf eine erfolgreiche Spielzeit sind vielversprechend





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