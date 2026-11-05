Schalke 04: Muslic-Ära unter Druck - Spieler-Krise vor Hoffenheim

Schalke 04 sucht vor dem Spiel gegen Hoffenheim nach der richtigen Form. Trainer Miron Muslic sieht sich mit einer ersten Spieler-Krise konfrontiert, während mehrere Akteure um ihre Plätze kämpfen müssen.

Der 1. Fc Schalke 04 aus Gelsenkirchen befindet sich in einer schweren sportlichen Phase. Das Team steht vor einem entscheidenden Duell gegen die Tsg 1899 Hoffenheim am Sonntag um 19.30 Uhr, welches live auf Dazn zu sehen ist. Die Königsblauen liegen derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz in der Tabelle. Dazu kommt eine offensive Offensive: In den vergangenen vier Pflichtspielen blieb der Aufsteiger ohne eigenes Tor. Diese Situation markiert die erste große Krise unter der Regentschaft von Cheftrainer Miron Muslic.

Offensive Probleme mit Hwang Hee-Chan

Der südkoreanische Nationalspieler Hwang Hee-Chan wurde am Deadline-Day von Premier-League-Absteiger Wolverhampton ausgeliehen. Die Verpflichtung galt zunächst als großer Erfolg, da Trainer Miron Muslic in einem Telefonat betonte, sein Spielweise passe perfekt zu den Stärken des Stürmers. Die Realität sieht jedoch anders aus. Hwang Hee-Chan konnte in sieben Pflichtspielen keinen einzigen Treffer erzielen. Gegen Union Berlin erzielte er zwar eine Vorlage im 3:1-Sieg, doch daran schlossen sich enttäuschende Darbietungen an. Im Pokal-Aus gegen Dresden fiel er negativ auf, indem er den vierten Offiziellen und einen Betreuer schubste.

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Kaderkonkurrenz auf der linken Abwehrseite

Auch auf der linken Abwehrseite ergeben sich komplexe Situationen. Robin Gosens, der als Linksverteidiger eingesetzt wird, erlitt gegen Köln im 0:0-Unentschieden eine doppelte Platzwunde und wurde ausgewechselt. Der Ex-Frankfurter arbeitet derzeit an seinem Comeback. Trainer Miron Muslic hat das System jedoch bereits geändert und stellt auf eine Viererkette um. Dies begünstigt Konkurrent Vitalie Becker. Der 21-Jährige überzeugte auf der klassischen Position sehr stark. Zudem bringt die Florenz-Leihgabe ihre Stärken besonders gut in einer Drei- oder Fünferkette zur Geltung, was die Situation für Gosens weiter erschwert.

Noureddine Amrabat kämpft um Konstanz

Noureddine Amrabat sucht nach wie vor nach seiner Konstanz im Ruhrpott. Der Mittelfeldspieler unterliegt immer wieder Fehlern, die dem Gegner klare Chancen einräumen oder aussichtsreiche Angriffe verhindern. Er lässt sein persönliches Potenzial zu selten freien Lauf. Zudem gab es kürzlich ein gesundheitliches Problem: Am Mittwoch musste Amrabat das Mannschaftstraining vorzeitig abbrechen, nachdem er sich beim Gang in die Kabine mehrfach an den rechten Oberschenkel griff. Nach Informationen von BILD nahm er heute wieder am Training teil. Dennoch muss er seine Leistung steigern, um sich einen Stammplatz zu sichern.

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Neue Herausforderungen und nächste Schritte

Das neue Taktiksystem von Miron Muslic bringt zusätzliche Konkurrenz im Kader hervor. Spieler wie Amrabat müssen sich an dieser neuen Konkurrenz vorbeiarbeiten, um ihre Positionen zu halten. Die Situation vor dem Spiel gegen Hoffenheim ist angespannt, da das Vertrauen in die aktuelle Offensive und die defensive Stabilität schwankt. Die Fans und Vereinsführung erwarten eine Wendung, da die Frustration in der Mannschaft und bei den Anhängern spürbar wächst. Der Druck auf die Spieler nimmt zu, da jeder Fehler im Abstiegskampf schnell bestraft wird.

Analyse der aktuellen sportlichen Lage

Die Kombination aus Tormangel in vier Spielen und taktischen Unsicherheiten erschwert den Aufstieg in der Tabelle. Trainer Miron Muslic steht vor der Aufgabe, seine Spieler wieder ins Vertrauen zu ziehen und die Formkurve nach oben zu richten. Die Vorbereitungen auf das Match am Sonntag sind daher von großer Intensität geprägt. Jeder Punkt im restlichen Saisonverlauf wird entscheidend sein, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Entwicklung der einzelnen Spieler wird dabei eine zentrale Rolle spielen.