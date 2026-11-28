Schalke 04 kehrt nach acht Siegen ohne Erfolg in die Bundesliga zurück. Trainer Miron Muslic und Stürmer Edin Dzeko stehen in Paderborn unter extremem Druck. Ein Sieg ist zwingend nötig.

Die Königsblauen von Schalke 04 müssen am heutigen Spieltag in Paderborn bei der 1. FSV Mainz 05, wobei das Spiel um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen ist, unbedingt einen Sieg einfahren. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic (44 Jahre) und Starstürmer Edin Dzeko (40 Jahre) kehrt in die Bundesliga zurück und steht unter einem immensen Druck, da die Serie ohne Sieg bereits acht Spiele umfasst, wenn man auch Pokalpartien mit einrechnet. Eine Niederlage würde die Krise weiter vertiefen, weshalb ein dreifacher Punktgewinn beim Mitaufsteiger als absolute Pflichtaufgabe definiert wird. Der Trainer und die Profis wissen um die Notwendigkeit, die Talfahrt zu stoppen.

Der Status Quo: Achtes Spiel ohne Sieg

Seit sieben aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen ist Schalke 04 sieglos, wobei die letzte Partie gegen Hoffenheim mit 1:2 verloren wurde und das Spiel gegen Stuttgart mit 0:0 endete. Die Defensive zeigte zwar in den letzten beiden Partien Stabilisierungspotenzial, doch die offensive Effizienz bleibt katastrophal. Mit nur fünf Toren nach zehn Spieltagen weist das Team einen unterirdischen Wert auf, der langfristig nicht bestehen kann. Trotz der offensichtlichen Tormangel versuchen Spieler und Trainer weiterhin, nach außen hin Selbstbewusstsein auszustrahlen, doch diese Glaubwürdigkeit leidet unter der anhaltenden Erfolglosigkeit.

Also read Schalke 04 braucht mal wieder einen Sieg - bei Mitaufsteiger SC Paderborn sind die Chancen groß

Rhetorik statt Ergebnisse: Die Probleme im Kader

Die öffentlichen Äußerungen des Trainers Miron Muslic wirken zunehmend wie leere Phrasen. Er betonte, man werde mit großer Verantwortung und Leidenschaft auftreten, doch diese Worte verlieren an Gewicht, da sie sich in unregelmäßigen Abständen wiederholen und nicht in Punkte umgemünzt werden. Auch die Spieler wiederholen die gleiche Strategie: Sie verweisen darauf, sich viele Torchancen zu erarbeiten, was rhetorisch stark klingt, aber in der Praxis zu keinem Erfolg führt. Das Problem ist nicht der Wille, sondern die mangelnde Umsetzung der Chancen in Tore, was zu einer wachsenden Ratlosigkeit in der Mannschaft führt.

Advertisement

Advertisement

Druck durch die Fans und Vereinsführung

Trotz der durchhalteparolen klingt die Stimmung im Verein zunehmend verzweifelt. Die Fans reagieren ungeduldig auf die ausbleibenden Resultate, und die Vereinsbosse fordern klare Antworten und Taten. Jeder weitere Punktverlust wird die Position von Miron Muslic und die Moral im Kader weiter untergraben. Besonders Edin Dzeko steht als etabrierter Star in der Pflicht, seine Erfahrung einzubringen und die Angriffe zu verstärken. Die Kritik an der aktuellen Form ist laut, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Situation sich ohne sofortige Besserung von selbst löst.

Ausblick: Nur ein Sieg beendet die Krise

In Paderborn gibt es keine Möglichkeit zur Ausrede oder zum Probiertasten. Es zählt nur ein Sieg, um die Krise endlich zu beenden und die Basis für die weitere Saison zu stabilisieren. Die Mannschaft muss zeigen, dass sie aus den vergangenen Fehlern gelernt hat und in der Lage ist, auch gegen schwierige Gegner Punkte zu holen. Die Vorbereitung konzentriert sich darauf, die offensiven Aktionen zu schärfen und die Chancenverwertung zu verbessern, da die aktuellen Ergebnisse nicht den Ansprüchen der großen Vereine mit dem Namen Schalke entsprechen.