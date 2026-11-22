Schalke 04 leidet unter einem historischen Torrekord. Mit acht sieglosen Spielen und Null Treffern in der Veltins-Arena droht der Abstieg. Das Team sucht verzweifelt nach Lösungen für die offensive Ohnmacht im Aufsteigerkampf.

Der FC Schalke 04 befindet sich in einer historischen Krise, die weit über sportliche Misserfolge hinausgeht. Der Aufsteiger aus Gelsenkirchen klettert nicht nur in der Tabelle ab, sondern hat auch alle Hoffnungen auf eine erfolgreiche Offensive begraben. Nach acht aufeinanderfolgenden Spielen ohne Sieg liegt das Team auf einem der unteren Tabellenplätze und kämpft verzweifelt um den Klassenerhalt.

Historischer Negativrekord in der Offensive

Die statistischen Daten, die Schalke 04 in der aktuellen Saison präsentiert, sind ernüchternd und einzigartig in der langen Geschichte des Vereins. In den gesamten zehn Partien der Bundesliga-Saison hat die Mannschaft insgesamt nur fünf Tore erzielt. Diese Zahl stellt einen neuen Vereins-Negativrekord dar, der in den 122 Jahren der Klub-Geschichte zuvor noch nie erreicht oder unterboten wurde. Die Offensive von Schalke 04 war in dieser Phase noch nie so ineffizient wie in den letzten Wochen.

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Ein besonders schmerzlicher Aspekt dieser Statistik ist die völlige Hoffnungslosigkeit im heimischen Stadion. In der Veltins-Arena hat Pott-Klub Schalke 04 in dieser Saison noch kein einziges Tor geschossen. Die eigene Fangemeinde sieht sich daher mit einer absoluten Torleere konfrontiert, was die psychologische Belastung für die Spieler und das Management weiter erhöht. Der Druck, endlich die Null im Torblatt zu korrigieren, ist enorm.

Personelle Schwächen und mangelndes Niveau

Die Ursachen für diese offensive Ohnmacht liegen auf der Hand und wurden von Experten sowie Beobachtern im Umfeld des Vereins schnell benannt. Die Abteilung Attacke von Schalke 04 verfügt aktuell nicht über das notwendige Bundesliga-Niveau, um in dieser Liga dauerhaft erfolgreich zu sein. Die angreifenden Spieler Hee-chan Hwang, Junior Adamu und Moussa Sylla stehen im Fokus der Kritik. Obwohl die einzelnen Namen vielversprechend klingen, zeigt die Praxis, dass das Zusammenspiel und die individuelle Klasse nicht ausreichen, um deutsche Profivereine zu schlagen.

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Die Kombination aus den Spielern Hee-chan Hwang, Junior Adamu und Moussa Sylla bildet das aktuelle Frontthree, das jedoch komplett wirkungslos bleibt. Die Erwartungshaltung der Fans und des Managements war deutlich höher, doch die Realität auf dem Platz sieht anders aus. Es mangelt nicht nur an Technik, sondern auch an der nötigen Entschlossenheit und Effektivität vor dem Tor, die in der höchsten deutschen Spielklasse unverzichtbar sind.

Verantwortliche weigern sich, die Lage zu benennen

Trotz der offenkundigen Krise weigern sich die Verantwortlichen in Gelsenkirchen, die dramatische Lage zuzugeben. Stattdessen flüchten sich Spieler und Bosse in Durchhalteparolen und versuchen, die Öffentlichkeit mit rhetorischen Kunststücken zu beruhigen. Kapitän Kenan Karaman betonte, dass Pech bei einigen Situationen eine Rolle spiele. Er verwies darauf, dass die Spieler vorne bereits bewiesen haben, dass sie gute Abschlussqualitäten besitzen. Karaman ist überzeugt, dass die Tore schon noch fallen werden, wenn die Mannschaft so weitermacht.

Auch Sportdirektor Youri Mulder aus Den Haag will das Thema nicht vergrößern. Er gab zu, dass der Ball aktuell nicht reinwolle, bestreitet aber, dass die Krise so groß sei wie von außen dargestellt. Mulder verwies auf das Spiel gegen Stuttgart, bei dem Schalke gut gespielt habe, und ist der Überzeugung, dass bei gleicher Leistung die Tore folgen würden. Diese Ausreden werden jedoch zunehmend von der Öffentlichkeit als nicht mehr haltbar empfunden.

Pflichtsieg gegen Paderborn und das Derby im Blick

Die nächste Herausforderung für Schalke 04 ist kritisch und muss gewonnen werden, um nicht endgültig abzurutschen. Am nächsten Samstag muss das Team zum Mit-Aufsteiger Kfc Paderborn reisen. Ein Pflichtsieg ist unabdingbar, will man den Klassenerhalt mathematisch und moralisch sichern. Die Spiele in der Bundesliga sind knapp, und gegen einen direkten Konkurrenten kann sich Schalke keine Schwäche leisten. Die Spieler müssen zeigen, dass sie ihre Form aus dem Training auch in den Wettkampf transferieren können.

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Interessanterweise haben die Spieler ihren Humor nicht verloren, was in einer solchen Situation fast schon erschreckend wirkt. Youri Mulder bemerkte lachend, dass es auf Schalke immer Ausreden gebe. Kenan Karaman sah in dem anschließenden Derby gegen Borussia Dortmund einen möglichen Wendepunkt. Er meinte, das wäre ein guter Zeitpunkt, um den Knoten zu platzen und die Erfolgsserie der Gegner zu durchbrechen. Doch wie die harmlose Offensive genau gegen den Spitzenreiter treffen soll, bleibt ein absolutes Rätsel.