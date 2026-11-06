Schalke 04 bleibt seit 420 Minuten ohne Tor. Cheftrainer Miron Muslic begründet die Ausrichtung des Kaders und stellt die Rolle von Junior Adamu sowie die Ruickkehr von Robin Gosens vor.

Seit 420 Pflichtspielminuten wartet der FC Schalke 04 auf ein erfolgreiches Tor in der Liga. Die Offensive des Traditionsvereins aus Gelsenkirchen zeigt sich在当前 äußerst harmlos, wobei kein Angreifer der Profimannschaft bisher eigenständig zum Torjubel kam. Ohne entscheidende Treffer bleibt der Verein in der aktuellen Saison jedoch kaum punktfähig und droht über die anstehende Länderspielpause hinweg auf einem direkten Abstiegsplatz in der Tabelle zu verweilen.

Trainer Muslic plant mit erfahrenen Stürmern

Der FC Schalke 04 steht vor der wichtigen Frage, ob Cheftrainer Miron Muslic im Angriff neue Akzente setzen wird. Zur Diskussion stehen dabei die Namen Junior Adamu, Hee-Chan Hwang, Kenan Karaman und Adil Aouchiche. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob der Trainer auf eine Überraschung zurückgreift oder auf etablierte Kräfte setzt, um die Offensive zu beleben und die eigene Bilanz zu verbessern.

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Junior Adamu und das Thema Entwicklungszeit

Der Mittelstürmer Junior Adamu stand in den letzten Spielen dreimal im Kader, blieb jedoch bis dato ohne Einsatzminuten in der Profimannschaft. In der Regionalliga demonstrierte er in 13 Spielen acht Tore und verfügt somit über das nötige Selbstvertrauen und das technische Know-how, um das Tor zu treffen. Dennoch plant Miron Muslic vorerst nicht, auf diesen jungen Spieler zurückzugreifen.

Muslic fordert Stabilitat vor Experimenten

Der Trainer erklärt auf Nachfrage klar, dass es aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, den Nachwuchsstürmer einzusetzen. Muslic argumentiert, dass die Entwicklung junger Spieler nur dann erfolgreich sei, wenn die Mannschaft als Ganzes komplett intakt und stabil auftritt. Er verweist darauf, dass die Achsenspieler wieder das Leistungsniveau des vergangenen Jahres erreichen müssen, bevor experimentiert werde.

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Rückkehr von Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi

Positiv stimmt den Schalke-Anhängern die Rückkehr von Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi in den Kader. Beide Spieler hatten sich zuvor durch einen Zusammenprall verletzt, was in der Berichterstattung erwähnt wurde. Cheftrainer Miron Muslic gibt an, dass nun grünes Licht für die Rückkehr gegeben sei. Besonders in Zeiten, in denen viele andere Spieler ausfallen, sieht er in den beiden Routiniers eine wertvolle Unterstützung für das Team.

Einfluss der Länderspielpause auf die Aufstellung

Trotz der positiven Nachricht zur Gesundung der beiden Abwehrspieler, dürften Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi zunächst auf der Bank sitzen. Die anstehende Zwangspause für die Nationalmannschaften, die vom 9. November bis zum 17. November andauert, verhindert kurzfristig ihre direkte Verfügbarkeit im Ligaspiel. Die Mannschaft muss sich also vorerst ohne diese beiden Verstärkungen auf die Offensive konzentrieren, um die lange Schieflage im Abschluss zu beenden.