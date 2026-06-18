Der Aufsteiger möchte die drei Spieler bis 2030 an Bord halten. El-Faouzi soll ein neues Kontrakt bis 2030 angeboten werden, der mit einer Gehaltserhöhung verbunden ist. Der Marokkaner könnte sein Jahresgehalt auf rund eine Million Euro bringen.

Schalke 04 plant langfristige Verträge für El-Faouzi , Becker und Aouchiche . Der Aufsteiger möchte die drei Spieler bis 2030 an Bord halten. El-Faouzi soll ein neues Kontrakt bis 2030 angeboten werden, der mit einer Gehaltserhöhung verbunden ist.

Der Marokkaner könnte sein Jahresgehalt auf rund eine Million Euro bringen. Auch Vitalie Becker und Adil Aouchiche sollen langfristige Verträge angeboten werden. Schalke möchte keine Ausstiegsklauseln in den Verträgen verankern, um seine Ablöse frei verhandeln zu können. Der Klub möchte die drei Spieler in den kommenden Wochen unter Vertrag halten.

Ein Neuzugang könnte Satoshi Tanaka werden, der für eine Million Euro Ablöse von Fortuna Düsseldorf kommt. Der japanische Mittelfeldspieler hat gute Erfahrungen in Gelsenkirchen gemacht und entschied sich für Schalke 04





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