Der Klub überwacht Eric Maxim Choupo-Moting, dessen Vertrag im Dezember endet. Schalke sieht eine Chance, hochwertigen Angriff ohne Transferkosten zu ergänzen.

FC Schalke 04 hat offiziell Interesse an Eric Maxim Choupo-Moting bekundet, der seit 2023 für den MLS-Klub New York Red Bull spielt. Seine Vertragslaufzeit endet im Dezember, wodurch der deutsche Klub einen kostenlosen Transfer in den Wintertransferspender erreichen könnte. Die Notwendigkeit eines kraftvollen Angreifers ist bei Schalke seit Beginn der Saison spürbar, da die Mannschaft bislang mit fünf Treffern in neun Bundesliga spielen niedrige Produktivität zeigt. Im Heimstadion hat Schalke für die Restpartien noch nicht erfolgreich erzielt.

Ein möglicher Vertragsabschluss ohne Ablöse

Die Taktoren des möglichen Transfers basieren auf zwei wesentlichen Fakten. Erstens läuft Choupo-Motings Vertrag bei New York Red Bull im Dezember aus, was ihm einen kulantesten Standpunkt am Markt verleiht. Zweitens hat Schalkers Bedarf an einem Ballhund unmittelbar nach der großartigen Chancenlosigkeit. Durch die Datenanalyse der Spielerstatistiken der offenen Bundesligaplatz trägt die unerwartete Erfolgslosigkeit der Mannschaft in der Angriffsposition zum Aufkommen eines Transfers bei.

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Reaktionen der Medien und des Spielers

Aktuelle Stellungnahmen aus dem Sportfernsehen zeigen unterschiedliche Nachrichten. Sky-Reporter Dirk Schlarmann betonte, dass Choupo-Moting ein "kein Thema" sei und eher eine Gegenwart in der Bundesliga ausschließe. Im Gegensatz dazu ließ Kollege Florian Plettenberg jedoch die Möglichkeit einer Rückkehr zu den "Königsblauen" zu, befristet: "Der Spieler könne seine Karriere in Deutschland fortsetzen." Der 75-fache Kamerunner ist offiziell noch aktiv und prüft alternative Optionen.

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Auswirkungen und weitere Schritte

Die Entscheidung von Schalke könnte die gesamte Mannschaftsstrategie für die verbleibenden Spiele der Saison beeinflussen. Bei einer Zugeständnis wäre eine fahrlässige Umsetzung einer Konstellation geplant, ohne dass ein Transfergeld gezahlt werden müsse. Sollte die Vereinbarung nicht zustande kommen, bleibt der Schalker Vorgesetzte dazu über die nächsten Winterrundenintern änderung. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass andere Vereinsakteure - beispielsweise Victor Boniface und Finn Jeltsch - in der aktuellen Wahrnehmung ebenfalls Entscheidungen treffen müssen, bevor sie aus dem Einsatzplan herausfallen. Die Reise von der aktiven Auswahl in Schalke bis zum Point-Proof-knab有 k, trägt die Berichterstattung vorher präziser. Die betroffenen Spieler haben bis September noch Vertragslaufzeiten, die über die Saison hinausgehen müssen, wodurch die Zukunft in der Branche unsicher bleibt, wenn sich keine neuen Verträge verabreden.