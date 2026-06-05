Schalke 04: Taktische Zukunft mit Nikola Katic - Dreierkette als Lösung?

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga diskutiert Schalke 04 die optimale taktische Ausrichtung für Abwehrchef Nikola Katic. Während die Dreierkette seine Stärken betont, könnte die Viererkette in der höheren Liga Risiken bergen. Eine Analyse der vergangenen Saison und der WM-Einsatz als entscheidender Faktor.

Der FC Schalke 04 strebt nach dem Aufstieg in die Bundesliga eine Verbesserung der defensiven Stabilität an. Trainer Miron Muslic verfügt über taktische Flexibilität und kann sowohl mit einer Dreier- als auch einer Viererkette spielen.

Im Fokus steht dabei Abwehrchef Nikola Katic, dessen Rolle in der schnelleren Bundesliga hinterfragt wird. In der Hinrunde der vergangenen Saison setzte Muslic auf ein 3-4-3-System, um die many Gegentore zu reduzieren, was mit Katic als zentralem Verteidiger gut funktionierte. Nach den Wintertransfers wechselte das System zu einem 4-2-3-1, wobei die Temposchwächen von Katic deutlich wurden. Statistisch zeigt sich, dass mit Katic mehr Gegentore kassiert wurden als ohne ihn, jedoch ist zu berücksichtigen, dass er trotz anhaltender Knieprobleme oft spielte.

Katic ist bekannt für seine Mentalität und seinen Einsatz, aber er ist kein schneller Läufer. Eine Rückkehr zur Dreierkette, in der er als Libero weniger Sprintstrecken hat, könnte sinnvoll sein.

Zudem wird sein Auftritt bei der anstehenden WM beobachtet, wo er für Bosnien-Herzegowina aufläuft. Das Turnier beginnt am 12. Juni gegen Kanada. Schalke wird seine Leistungen genau verfolgen, um seine zukünftige Rolle im Team zu bewerten





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