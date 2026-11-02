Schalke 04: Torflaut-Rekord droht bei Hoffenheim-Auftritt

Schalke 04 drohen unrühmliche Bundesliga-Rekorde. Nach acht Spielen ohne Sieg und mit nur neun Gegentoren analysiert der Artikel die offensive Krise und historische Vergleiche.

Der FC Schalke 04 steckt in einer tiefen Krise und droht bald in die Geschichtsbücher der Bundesliga einzugehen. Nach acht absolvierten Spielen bleibt die Mannschaft von Trainer Miron Muslic nicht nur ohne Sieg, sondern auch ohne jeden eigenen Treffer. Diese offensive Nullnummer ist so selten, dass sie bereits historische Vergleiche aufrief. Die Königsblauen nähern sich einer Marke, die fast niemandem nützen würde. Besonders drastisch ist die Lage, wenn man die defensive Stabilität betrachtet, die in der Regel die Basis für Erfolg bildet.

Aktuelle Krise und historische Nullnummern

Trainer Miron Muslic hat eine Mannschaft geführt, die in den letzten Spielen kaum noch gefährlich wirkt. Inklusive des DFB-Pokals gab es vier Auftritte ohne eigenen Treffer für den Verein. Die Defensive mit ihren neun Gegentoren ist damit faktisch wertlos geworden, da keine Tore mehr erzielt werden, um Spiele zu gewinnen. Nur einmal in der Geschichte der Bundesliga hatte ein Team nach acht Spielen noch mehr torlose Partien. Dieser Rekord stammt von Schalke selbst in der Saison 1967/68. Dort blieb die Torflaute sogar über sieben Spiele in Folge erhalten.

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Die aktuelle Mannschaft von Emin Dzeko und Co. steht nun vor der Möglichkeit, diesen unangenehmen Rekord einzuholen. Am kommenden Sonntag gegen die TSG Hoffenheim zur Uhrzeit 19:30 Uhr im Rahmen der Übertragung bei Dazn muss dringend eine Wende her. Sollte Schalke hier erneut ohne Erfolg bleiben, ist der bittere historische Meilenstein erreicht. Doch es gibt zumindest einen kleinen Trost: Unter Trainer Günter Brocker, der nun mit 90 Jahren verstorben ist, gelang damals die Rettung in der Bundesliga.

Offensive Leere und Stürmer-Statistik

Neben der allgemeinen Torflaute gibt es einen weiteren speziellen Negativ-Rekord, der droht. In der Heimspielstätte Veltins-Arena jubelten die Fans zuletzt im Mai, also vor einem halben Jahr. Seitdem blieben in sechs Begegnungen inklusive zweier Testspiele die Tore verschlossen. In der Bundesliga-Historie blieb nur der FC St. Pauli in der Spielzeit 2024/25 in fünf Heimpartien in Serie ohne eigenen Treffer. Schalke könnte diesen Wert beim Heimduell gegen Stuttgart am 21. November ebenfalls erreichen. Die vermeintlichen Stürmer sind dabei quasi unsichtbar geblieben.

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Als einziger Aufsteiger in der Liga hat Schalke noch kein Tor durch einen Angreifer erzielt. Dies ist eine absolute Seltenheit. Erstmals seit Beginn der systematischen Datenerfassung in der Saison 1993/94 sind die Stürmer des FC Schalke 04 ligaübergreifend nach acht Spieltagen komplett ohne Torerfolg geblieben. Dies unterstreicht die extreme offensive Schieflage im Kader. Die Spieler können sich bisher nicht im Abschluss beweisen, was die Punkteausbeute massiv belastet. Drei Liga-Nullnummern in Serie sind die aktuelle Folge dieser Offensive.

Rekordvergleiche und Zukunftsaussichten

Was würde passieren, wenn Schalke seine aktuelle Quote über die gesamte Saison durchzieht? Selbst bei fortgesetzter Torflaute würde dies nicht für den Allzeit-Torrekord der Bundesliga reichen. Der Aufsteiger würde statistisch auf 17 Treffer kommen. Zum Vergleich: Tasmania Berlin schoss in der Saison 1965/66 nur 15 Tore in der gesamten Spielzeit. Dieser Vergleich sollte jedoch kaum als Trost dienen. Die aktuelle Situation ist ernüchternd und zeigt, dass massive Umbauten oder taktische Änderungen nötig sind, um aus der Krise zu kommen.

Die Fans warten seufzend auf den ersten Treffer, um die Stimmung im Stadion wieder zu heben. Die nächsten Spiele gegen Hoffenheim und Stuttgart werden entscheidend für die Moral sein. Trainer Miron Muslic muss seiner defensiv starken, aber offensiv schwachen Mannschaft neue Impulse geben. Die historische Bedrohung, als schlechteste Offensive der Liga in die Geschichte einzugehen, ist real. Nur eine schnelle Wendung kann verhindern, dass Schalke 04 für immer mit diesen Nullnummern in den Statisternen bleibt.