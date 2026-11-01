Schalke 04 hat seit 420 Minuten kein Tor erzielt. Trainer Miron Muslic stellt das Abwehrsystem um, um die Offensive in der Veltins-Arena wieder zu beleben.

Der Stadionsprecher Kevin Gerwin wartet weiterhin auf den ersten Ton des jubelnden Stadions in der Veltins-Arena. Seit 420 Minuten ohne Torerfolg bleibt die Mannschaft von Trainer Miron Muslic in der Offensive weitestgehend chancenlos. Die Fans müssen sich aktuell jede Minute ohne das Freudenthema Tor gefallen lassen, was zu einer spürbaren Enttäuschung in der Königsblauen-Szene führt.

Offensive in tiefer Krise

Trotz der Anwesenheit etabrierter Namen wie Edin Dzeko, Moussa Sylla, Bryan Lasme, Junior Adamu und Hee-chan Hwang bleibt der Durchbruch aus. Die wenigen entstandenen Gelegenheiten werden nicht in Tore umgewandelt. Statistiken zeigen ein beunruhigendes Bild: Selbst der Mainzer Stürmer Philipp Tietz hat allein mehr Abschlüsse verzeichnet als die gesamte Sturmreihe von Schalke. Im Vergleich dazu erzielt Tasmania Berlin in einer statistisch gesehen extremen Saison nur fünfzehn Tore.

Also read Torflaute hält an: Schalke steckt unten fest

Strategiewechsel für mehr Gefahr

Trainer Miron Muslic erkennt, dass das bisherige Vorgehen nicht zum Erfolg führt. Er warnt davor, sich nur auf defensive Stabilität zu verlassen, da dies in der Bundesliga nicht ausreicht. Die neue Strategie sieht vor, teilweise von der defensiven Ausrichtung abzulassen, um mehr Gefahr im Angriff zu erzeugen. Diese Erkenntnis ähnelt der Situation im Januar in der zweiten Bundesliga, wo man ähnliche Schritte unternahm.

Advertisement

Weniger leichte Aufgaben bevorstehend

Die kommenden Spiele werden für die königsblau-tragenden Anhänger keine leichte Kost. Nach dem Auftritt gegen Hoffenheim in Sinsheim folgt am 21. November ein Spiel in Stuttgart. Dort zeigte sich die Mannschaft aus der Landeshauptstadt gegen Bayer Leverkusen mit vier zu zwei Toren deutlich selbstbewusster. Muslic will mit dem neuen Viererketten-System den Prozess der Verbesserung einleiten, um auch gegen diese starken Gegner bestehen zu können.