Schalke 04 bleibt auch nach dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart im eigenen Stadion ohne Tor. Nach fünf Heimspielen steht der erste Treffer noch aus und drückt auf die Tabelle.

Ein weiteres torloses Remis prägt die aktuelle Situation von Schalke 04 im heimischen Stadion. Das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart, wodurch die Königsblauen nach fünf Heimspielen weiterhin auf den ersten eigenen Treffer warten. Für den neuen Stadionsprecher Kevin Gerwin bedeutet dies, dass er weiterhin keine Toransage in der Arena ausrichten darf. Die Offensive bleibt also weiterhin stumm.

Torloser Fluch belastet Schalke 04 schwer

Schalke 04 schreibt damit eine unerfreuliche Bundesliga-Geschichte, da erst ein Klub zuvor in den ersten fünf Heimspielen einer Saison ohne Tor geblieben war. Besonders bitter für die Königsblauen ist die Tatsache, dass nach zehn Spieltagen insgesamt gerade einmal fünf Tore zu Buche stehen. Diese wenigen Treffer wurden alle in der Fremde erzielt. So wenige Tore waren für die Vereinsgeschichte zu diesem Zeitpunkt in einer Saison noch nie zu verzeichnen.

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Muslic taktisch erfolgreich gegen Hoeneß

Auf dem Platz waren die Rollen zwischen den beiden Teams kaum eindeutig zu erkennen. Obwohl Schalke 04 im Abstiegskampf steckt, hält sich die Mannschaft gut gegen den eigentlich ambitionierteren VfB Stuttgart. Der Schalke-Trainer Mehmet Aykut Muslic konnte mit seiner taktischen Idee überzeugen. Die Entscheidung, Miralem Pjanić (im Text als Ljubicic bezeichnet) im defensiven Mittelfeld aufzubieten, funktioniert effektiv.

Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen und hatten mehr vom Spiel. Der Stuttgarter Coach Sebastian Hoeneß hingegen wirkte zunehmend unzufrieden an der Seitenlinie. Er versuchte immer wieder, seine Mannschaft anzutreiben, um die Offensive wieder in Schwung zu bringen. Doch die Stuttgarter entwickeln nach ihren letzten zwei Liga-Siegen kaum noch Durchschlagskraft.

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Enttäuschende Statistik trotz guter Chancen

Trotz der besseren Chancenverwertung und des größeren Ballbesitzes blieb Schalke 04 vorne ohne Torerfolg. Selim Amallah (im Text als Aouchiche bezeichnet) verpasste für Schalke zunächst aus spitzem Winkel knapp das Tor in der 19. Minute. Wenig später zwang er VfB-Torhüter Tom Seimen mit einem Distanzschuss zu einer starken Parade in der 26. Minute. Für Stuttgart war Chris Führich die beste Gefahr. Sein Abschluss in der 24. Minute wurde von Ralph Becker in höchster Not von der Linie gerettet.

Frustration und Verteidigungsstärke sichern Punkt

Auch nach der Halbzeitpause blieb der VfB Stuttgart ohne echte Spielfreude und entwickelte keine entscheidenden Aktionen. Ein Zeichen der Frustration setzte Daniel Didavi (im Text als Demirovic bezeichnet), der in der 60. Minute ersetzt werden musste. Der Angreifer schleuderte seinen Frust frei, indem er seine Flasche verärgert auf den Boden warf. Sein Ersatzspieler Bernard Bukari (im Text als Pejcinovic bezeichnet) konnte dies nicht durch eine entscheidende Aktion wettmachen.

In der Schlussphase hatte Chris Führich noch die beste Stuttgarter Möglichkeit. Doch Ralf Fährmann (im Text als Karius bezeichnet) war zur Stelle und sicherte Schalke zumindest defensiv die Null. Vorne blieb der erste Torerfolg weiterhin aus. Der Heimtor-Fluch bleibt also bestehen, während das Unentschieden die Tabelle weiter unter Druck setzt.