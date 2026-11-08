Schalke 04 verliert 1:2 gegen Hoffenheim - Gosens und Karius verletzt

Schalke 04 verliert im Kellerduell 1:2 bei TSG 1899 Hoffenheim. Nach sieben Spielen ohne Sieg verletzen sich Loris Karius und Robin Gosens schwer.

Das Königreich im Gelsenkirchener Keller rutscht tiefer in die Krise. Schalke 04 verliert im wichtigen Duell um die unteren Tabellenplätze mit 1:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim. Es ist das siebte Spiel in Folge ohne Sieg für die Königsblauen.

Schwere Verletzungen für Gosens und Karius

Die TSG 1899 Hoffenheim führt das Spiel mit 2:0, als die schwersten Folgen des Abends eintreten. Kurz nach dem Wiederanpfiff prallt ein Fernschuss von einem Schalker Abwehrspieler an Keeper Loris Karius ab. Robin Gosens sprintet zum Ball, um zur Ecke zu klären, läuft aber mit dem Fuß direkt in den Torwart.

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Loris Karius zieht sich einen Schnitt auf der Nase zu. Robin Gosens verletzt sich am Knie und humpelt mit dicken Bandagen vom Feld. Der Linksverteidiger war erst nach einem Kopf-Crash und zwei Platzwunden aus dem Spiel gegen den 1. FC Köln zurückgekehrt.

Slapstick-Einlage durch Fisnik Asllani

Schon in der 10. Minute startete der Schalker Abend ins Negative. Youssef El-Faouzi spielt, trotz eines Nasenbeinbruchs und Maske, einen einfachen Rückpass auf Loris Karius. Der Schalker Keeper könnte klären, passt aber zu Fisnik Asllani.

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Die Kugel springt vom Fuß des Albaners über Karius hinweg ins Tor. Der erste Saisontreffer des Albaners ist eine echte Slapstick-Einlage. Kurz darauf nutzt die TSG 1899 Hoffenheim Lücken in der eigenen Abwehr. Kurucay lässt Torschütze Lemperle laufen.

Lemperle spielt einen Doppelpass mit Asllani und schiebt aus zehn Metern flach ein. Die Königsblauen spielen in Textmarkergrün und dürften sich die Lücken in der Abwehr ganz dick anstreichen. Schalke hatte 500 Minuten auf ein Tor gewartet.

Junior Adamu verkürzt und vergebene Chancen

Immerhin findet Schalke noch zur Offensive. Junior Adamu stochert in der 81. Minute den Ball über die Linie und verkürzt auf 1:2. In der Schlussphase rennt Schalke an, schafft den Ausgleich aber nicht mehr.

Die Königsblauen dürften den beiden vergebenen Top-Chancen von Aouchiche in der 57. Minute und Adamu in der 72. Minute hinterhertrauern. Das wichtige Spiel um die unteren Tabellenplätze ist nun verloren.