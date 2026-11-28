FC Schalke 04 erleidet historische 1:8-Niederlage bei SC Paderborn 07. Trainer Miron Muslic schämt sich für das Team und übernimmt die Verantwortung für das katastrophale Ergebnis.

Der FC Schalke 04 erleidet im Kellerduell gegen den Mitaufsteiger SC Paderborn 07 eine der denkbar schlechtesten Niederlagen seiner Vereinsgeschichte. Das Spiel endete mit einem eklatanten 1:8, was die dritthöchste Pleite in der über 115-jährigen Historie des Vereins darstellt. Der Verlust ist nicht nur statistisch relevant, sondern markiert einen tiefen Einschnitt in die Moral der Mannschaft.

Kritik an fehlender Spielerführung

Trainer Miron Muslic reagierte auf die massive Enttäuschung mit einer extrem harten Ansage in den eigenen Reihen. Der bosnische Coach gab bekannt, dass er sich zutiefst schäme für das Auftreten des Teams, des Trainerstabs sowie aller Spieler. Er betonte eindringlich, dass es an der Zeit sei, dass die Profis endlich eigene Verantwortung für das Ergebnis übernehmen, da sie dies bisher versäumt hätten. Als einzige Ausnahme lobte Muslic Loris Karius, der von Beginn an konstant performte, während andere Führungsspieler versagten.

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Vernichtung zweijähriger Arbeit

Muslic warf der Mannschaft vor, mit voller Geschwindigkeit und im Eiltempo das Zerstörungswerk zu betreiben, wofür sie in eineinhalb Jahren hart gearbeitet hatten. Der Trainer warnte, dass Kompensationen im Training nicht unbegrenzt funktionieren würden. Irgendwann komme der Zeitpunkt, an dem die Maßnahmen des Staffs nicht mehr fruchten, unabhängig davon, wie viel Arbeit investiert werde. Er betonte, dass die Spieler heute Schalke im Stich gelassen hätten.

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Emotionale Seite des Trainers

Während des Spiels stand Miron Muslic teilweise regungslos an der Seitenlinie, als die Gegentore wie eine Lawine auf das Team einprügelten. Der Coach gab deutliche Einblicke in seine emotionale Verfassung und äußerte, dass es ihm unglaublich wehtue, was geschehen sei. Er bezeichnete das Vorgefallene als schändlich und unvorstellbar schwerwiegend. Für ihn war klar, dass diese Leistung nicht hinnehmbar ist und das Image des Vereins massiv schädigt.

Fanreaktionen und Derby-Ausblick

Die Schalke-Profis haben sich durch das Verhalten zumindest in die Nähe des ausverkauften Schalker Blocks begeben, was die Wut der Fans unterstreicht. Zum kommenden Wochenende steht das Derby gegen Borussia Dortmund an. Muslic äußerte, dass er sich noch keine Gedanken um das nächste Spiel mache, da die aktuelle Lage kritisch sei. Er anerkannte die Kritik der Anhänger, da die Situation tatsächlich sehr schlimm gewesen sei und man sich diese Demütigung verdient habe.