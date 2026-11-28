Der FC Schalke blamiert sich beim Auftritt in Paderborn. Aber warum hat gar nichts funktioniert? Eine Analyse.

Ein Debakel? Eine Kapitulation? Oder schlicht eine öffentlich zur Schau gestellte Überforderung in allen Belangen? Oder vielleicht auch alles zusammen?

Wohlgemerkt: Es war nicht der FC Bayern - der in den vergangenen Jahren schon häufiger seine riesige Überlegenheit in vergleichbare Resultate verwandelt hat - der die Schalker vorführte. Es war der Mitaufsteiger SC Paderborn, der den stolzen Ruhrgebietsklub bis auf die Knochen blamierte.

Advertisement

Advertisement

"Ich habe mich ein Stück weit geschämt auf der Tribüne. Es war eine Nicht-Leistung. Wir können uns nur bei allen Schalkern entschuldigen" , sagte Schalkes Sport-Vorstand Frank Baumann. Wer den eigentlich introvertierten 51-Jährigen kennt, der weiß, dass dies für Baumann schon einer Eruption nahe kommt.