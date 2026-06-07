Schalke 04 verpflichtet Satoshi Tanaka

Schalke 04 hat den ersten neuen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Der Mittelfeldspieler Satoshi Tanaka wird in der nächsten Spielzeit im Team spielen.

Schalke 04 hat den ersten neuen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Satoshi Tanaka wird in der nächsten Spielzeit im Team spielen. Der Mittelfeldspieler hatte eine Ausstiegsklausel, die aufgrund des Abstiegs von Düsseldorf auf eine Million Euro gesunken ist.

Schalke setzte sich gegen andere Interessenten durch und sicherte sich die Dienste von Tanaka. Ein Wechsel zum FC Brentford wird es offenbar nicht geben, da die Verhandlungen beendet wurden. Der FC Köln hatte bereits eine Ablösesumme von über 40 Millionen Euro akzeptiert. Tresoldi wird nicht günstig werden, da die Belgier rund 25 Millionen Euro für den Ex-Hannoveraner fordern.

Der HSV hat mit seinem Werben um einen Verbleib von Leihspieler Fabio Vieira wohl einen Teilerfolg erringen können. Der 26-Jährige ist nun bereit, auch in der kommenden Saison das Trikot der Hanseaten zu tragen. Eine Einigung mit dem Stammklub FC Arsenal ist jedoch noch erforderlich. Der HSV hofft, den Leistungsträger der abgelaufenen Saison für eine einstellige Millionen-Ablöse fest verpflichten zu können.

Die Hoffnung, Luka Vuskovic weiterhin verpflichten zu können, wird aber offenbar nichts. Eine weitere Leihe zum HSV steht nicht zur Debatte. Der 19-Jährige hat angeblich selbst bestätigt, dass eine HSV-Rückkehr 'unmöglich' ist. Eine langfristige Vertragsverlängerung mit einem Spitzengehalt bei den 'Spurs' oder ein Wechsel zu einem der größten Klubs Europas sind die beiden Optionen für den Innenverteidiger.

Bayer sucht derzeit nach einem Nachfolger für den Dänen Kasper Hjulmand. Leverkusen hat die Bundesliga-Saison auf einem enttäuschenden 6. Platz beendet und damit die Champions-League-Qualifikation verpasst. Der Torwart Nübel hat keine Zukunft in München, da Bayern kein Interesse an ihm hat.

Der VfB Stuttgart und der FC Bayern sollen beide bereits Kontakt zu Nübels Management aufgenommen haben. Eine endgültige Entscheidung wird wohl noch auf sich warten lassen





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