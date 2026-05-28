Schalke 04s Rückkehr in die Bundesliga: Finanzielle Herausforderungen auf dem Weg zur europäischen Bühne

Die Rückkehr von Schalke 04 in die Bundesliga hat auch international für Aufmerksamkeit gesorgt. Doch die Rückkehr auf die europäische Fußballbühne wird sich nicht so schnell realisieren lassen, da die Statuten der UEFA Klubs mit negativem Eigenkapital verpflichten, dieses Minus jährlich um zehn Prozent zu tilgen. Die Deutsche Fußball Liga ist in diesem Punkt jedoch gemäßigter und erlaubt Auf- und Absteigern, das negative Eigenkapital im betreffenden Kalenderjahr nicht zu tilgen. Unter den Bossen wird das Thema seit Wochen intern heiß diskutiert, da die aktuelle Finanzplanung darauf ausgelegt ist, dass Schalke bei knapp über null Prozent landen wird. Um die geforderte Zehn-Prozent-Hürde der UEFA zu überspringen, müsste der Klub in diesem Sommer Spieler für insgesamt rund zwölf Millionen Euro verkaufen. Der zweite Hebel ist die Genossenschaft, bei der Fans Anteile erwerben können, ohne selbst einen finanziellen Vorteil zu erhalten. Die Europa-Qualifikation wäre sportlich eine Sensation, aber finanziell ein riesiges Problem für den Verein.

Die Rückkehr von Schalke 04 in die Bundesliga ist nicht nur in Deutschland, sondern auch international bemerkt worden. Selbst der Rivale aus Dortmund und der Präsident von Paris Saint-Germain haben Glückwünsche ausgesprochen.

Doch die Rückkehr auf die europäische Fußballbühne wird sich nicht so schnell realisieren lassen, da die Statuten der UEFA Klubs mit negativem Eigenkapital verpflichten, dieses Minus jährlich um zehn Prozent zu tilgen. Im Falle von S04 bedeutet dies, dass rund 9,7 Millionen Euro in diesem Kalenderjahr getilgt werden müssen. Die Deutsche Fußball Liga ist in diesem Punkt jedoch gemäßigter und erlaubt Auf- und Absteigern, das negative Eigenkapital im betreffenden Kalenderjahr nicht zu tilgen.

Unter den Bossen wird das Thema seit Wochen intern heiß diskutiert, da die aktuelle Finanzplanung darauf ausgelegt ist, dass Schalke bei knapp über null Prozent landen wird. Um die geforderte Zehn-Prozent-Hürde der UEFA zu überspringen, müsste der Klub in diesem Sommer Spieler für insgesamt rund zwölf Millionen Euro verkaufen. Der zweite Hebel ist die Genossenschaft, bei der Fans Anteile erwerben können, ohne selbst einen finanziellen Vorteil zu erhalten.

Die Europa-Qualifikation wäre sportlich eine Sensation, aber finanziell ein riesiges Problem für den Verein





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