Schalke-Boss Frank Baumann und Chef-Scout Lüftl planen Bundesliga-Kader mit Muslic

Sport-Boss Frank Baumann (50) und Chef-Scout Maximilian Lüftl (31) schrauben intensiv an einem Kader, mit dem Trainer Miron Muslic (43) in der Bundesliga bestehen kann. Die Planungen sind kompliziert, insbesondere in einem Team-Teil. Der Traditionsverein muss verhindern, dass er sofort wieder absteigt, was sportlich und wirtschaftlich ein Meilenstein wäre. Die Attacke-Abteilung ist derzeit voller Fragen, und die Situation ist schwierig. Ein Bosniens Superstar („Ich fühle mich bereit für die Bundesliga!“) wird sich nach der Weltmeisterschaft entscheiden, ob er auf Schalke bleibt. Königs-Flop (für 1,5 Mio. Euro plus Aufstiegsbonus von Winterthur) fehlte in der vergangenen Saison nahezu jede Erstklassigkeit. Es scheint derzeit nur noch um Schadensbegrenzung zu gehen. Tragik statt „Danish Dynamite“! Es gibt kein Indiz dafür, dass er in Zukunft weniger die Ärzte (Achillessehnen-Operation) und mehr die Verteidiger beschäftigt.

Nach Schalke s Aufstieg schrauben Sport -Boss Frank Baumann (50) und Chef-Scout Maximilian Lüftl (31) schon intensiv an einem Kader , mit dem Trainer Miron Muslic (43) in der Bundesliga bestehen kann.

Verhindert der Traditionsverein den sofortigen Wiederabstieg, wäre das sportlich und wirtschaftlich ein Meilenstein. Doch die Planungen sind kompliziert – primär in einem Team-Teil ... In der Attacke-Abteilung gibt es aktuell mehr Fragen als Antworten. Bosniens Superstar („Ich fühle mich bereit für die Bundesliga!

“) will sich erst nach der Weltmeisterschaft entscheiden, ob er wirklich auf Schalke verlängert. Startelf-Anspruch oder Edeljoker-Rolle? Gehalt? Alles unklar!

Nach zwei geplatzten Wechseln macht der Will-weg-Stürmer wohl einen dritten Versuch, den Karriere-Turbo zu zünden. Dass ein Klub 5 Mio. Euro oder sogar mehr Ablöse für ihn zahlt, wird aber kein Selbstgänger. Königs-Flop (für 1,5 Mio.

Euro plus Aufstiegsbonus von Winterthur) fehlte in der vergangenen Saison nahezu jede Erstklassigkeit. Verkaufen oder ausleihen – es scheint derzeit nur noch um Schadensbegrenzung zu gehen. Der Fan-Liebling war lediglich bei seiner Verletzungsanfälligkeit konstant. Schwer vorstellbar, dass der Seuchen-Stürmer plötzlich stabiler wird.

Tragik statt „Danish Dynamite“! Es gibt kein Indiz dafür, dass er in Zukunft weniger die Ärzte (Achillessehnen-Operation) und mehr die Verteidiger beschäftigt. Fazit: Schalke benötigt eine neue Angriffs-Architektur. Viel Qualität inklusive Fitness für wenig Geld – Baumann und Lüftl brauchen einen großen Wurf





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