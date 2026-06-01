Der Sitz im Schalker Aufsichtsrat ist auf dem Spiel. Der SFCV will den Ultras die Chance auf einen Aufsichtsratsplatz ermöglichen, aber die Ultras wollen sich selbst die Chance auf einen Aufsichtsratsplatz ermöglichen. Der SFCV hat seit fast 20 Jahren einen festen Sitz im Schalker Aufsichtsrat und kann so über wichtige Entscheidungen wie Transfers, Budgets und strategische Ziele mitentscheiden. Doch dieses Privileg wollen die Ultras jetzt abschaffen und sich selbst die Chance auf einen Aufsichtsratsplatz ermöglichen.

Schalke - Fan-Club-Verband und Ultras im Machtkampf : Der Sitz im Aufsichtsrat ist auf dem Spiel. Der SFCV hat seit fast 20 Jahren einen festen Sitz im Schalke r Aufsichtsrat und kann so über wichtige Entscheidungen wie Transfers, Budgets und strategische Ziele mitentscheiden.

Doch dieses Privileg wollen die Ultras jetzt abschaffen und sich selbst die Chance auf einen Aufsichtsratsplatz ermöglichen. Dennis von Heesen, Ultras-Vorsänger der Nordkurve, hat einen Satzungsänderungsantrag für die nächste Schalker Mitgliederversammlung am 18. Juli eingebracht. Demnach soll in Zukunft nicht mehr der SFCV einen Aufsichtsrat stellen, sondern die fünf Fan-Organisationen Ultras, Supporters Club, I-Block, Fan-Initiative und SFCV einen gemeinsamen Vertreter wählen, der dann natürlich auch aus der Ultras-Bewegung kommen könnte.

Das hat den SFCV wachgerüttelt und die Alarmglocken schrillen lassen. Der SFCV hat seine Mitglieder dringend aufgerufen, zur Schalker Jahreshauptversammlung am 18. Juli zu kommen und gegen den Antrag der Ultras zu stimmen. Für die Ultras gilt nämlich eine Art 'Anwesenheitspflicht', um bei Abstimmungen in ihrem Sinne zu votieren.

Nur wenn der SFCV es schafft, seine Mitglieder zu mobilisieren, hat er eine Chance, den festen Platz im Aufsichtsrat zu behalten - andernfalls droht dem traditionsreichen Fan-Club-Verband ein bitterer Machtverlust. Der SFCV hat seit fast 20 Jahren einen festen Sitz im Schalker Aufsichtsrat und kann so über wichtige Entscheidungen wie Transfers, Budgets und strategische Ziele mitentscheiden. Doch dieses Privileg wollen die Ultras jetzt abschaffen und sich selbst die Chance auf einen Aufsichtsratsplatz ermöglichen.

Dennis von Heesen, Ultras-Vorsänger der Nordkurve, hat einen Satzungsänderungsantrag für die nächste Schalker Mitgliederversammlung am 18. Juli eingebracht. Demnach soll in Zukunft nicht mehr der SFCV einen Aufsichtsrat stellen, sondern die fünf Fan-Organisationen Ultras, Supporters Club, I-Block, Fan-Initiative und SFCV einen gemeinsamen Vertreter wählen, der dann natürlich auch aus der Ultras-Bewegung kommen könnte. Das hat den SFCV wachgerüttelt und die Alarmglocken schrillen lassen.

Der SFCV hat seine Mitglieder dringend aufgerufen, zur Schalker Jahreshauptversammlung am 18. Juli zu kommen und gegen den Antrag der Ultras zu stimmen. Für die Ultras gilt nämlich eine Art 'Anwesenheitspflicht', um bei Abstimmungen in ihrem Sinne zu votieren. Nur wenn der SFCV es schafft, seine Mitglieder zu mobilisieren, hat er eine Chance, den festen Platz im Aufsichtsrat zu behalten - andernfalls droht dem traditionsreichen Fan-Club-Verband ein bitterer Machtverlust.

Der SFCV hat seit fast 20 Jahren einen festen Sitz im Schalker Aufsichtsrat und kann so über wichtige Entscheidungen wie Transfers, Budgets und strategische Ziele mitentscheiden. Doch dieses Privileg wollen die Ultras jetzt abschaffen und sich selbst die Chance auf einen Aufsichtsratsplatz ermöglichen. Dennis von Heesen, Ultras-Vorsänger der Nordkurve, hat einen Satzungsänderungsantrag für die nächste Schalker Mitgliederversammlung am 18. Juli eingebracht.

Demnach soll in Zukunft nicht mehr der SFCV einen Aufsichtsrat stellen, sondern die fünf Fan-Organisationen Ultras, Supporters Club, I-Block, Fan-Initiative und SFCV einen gemeinsamen Vertreter wählen, der dann natürlich auch aus der Ultras-Bewegung kommen könnte. Das hat den SFCV wachgerüttelt und die Alarmglocken schrillen lassen. Der SFCV hat seine Mitglieder dringend aufgerufen, zur Schalker Jahreshauptversammlung am 18. Juli zu kommen und gegen den Antrag der Ultras zu stimmen.

Für die Ultras gilt nämlich eine Art 'Anwesenheitspflicht', um bei Abstimmungen in ihrem Sinne zu votieren. Nur wenn der SFCV es schafft, seine Mitglieder zu mobilisieren, hat er eine Chance, den festen Platz im Aufsichtsrat zu behalten - andernfalls droht dem traditionsreichen Fan-Club-Verband ein bitterer Machtverlust





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