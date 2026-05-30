Schalke fördert junge Talente für einen Geldregen

Der FC Schalke hat finanziell wenig Spielraum, um junge Talente zu fördern und für gutes Geld zu verkaufen. Luca Vozar und Moussa Ndiaye sind zwei Spieler, die für einen Geldregen sorgen sollen.

Der FC Schalke hat finanziell wenig Spielraum, um junge Talente zu fördern und für gutes Geld zu verkaufen. Luca Vozar , ein 19-jähriger Spieler, steht vor seiner Profibeförderung und hat in seinen 28 Pflichtspielen gute Leistungen gezeigt.

Er ist nur einer von mehreren Stars, die für einen Geldregen sorgen sollen. Der Linksverteidiger feierte einen raketenhaften Aufstieg und war bis zu seiner Knieverletzung im Januar gesetzt. Spannend wird sein, ob Schalke Moussa Ndiaye fest verpflichten kann, der Becker überragend ersetzt hat. Die Bosse müssen sich Gedanken machen, denn der Becker-Vertrag läuft nur noch ein Jahr.

Der Dauerläufer Moussa Ndiaye kam für kleines Geld aus Aachen und rannte sich in die Herzen der Fans. Er war schnell unersetzlich im Mittelfeld. Um ihn gibt es Gerüchte von England-Klubs, die für El-Faouzi 10 bis 12 Mio. Euro auf den Tisch legen wollen.

Aber: Auch ihn wollen die Bosse halten und sehen noch mehr Potenzial und Wertsteigerung in der Bundesliga. Das Toptalent Wallentowitz kam aus der Jugend von Bremen und feierte auch aufgrund von Verletzungssorgen sein Debüt. Pünktlich zum Aufstiegsfinale gegen Düsseldorf verlängerte Wallentowitz seinen Vertrag. Er soll jetzt verliehen werden, um wichtige Spielpraxis zu sammeln





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