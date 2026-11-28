Historische Klatsche in Paderborn, acht Spiele ohne Sieg: Was bedeutet das Debakel fürs Revierderby?

Der FC Schalke 04 hat einen Horror-Nachmittag in Paderborn erlebt. Die Königsblauen gehen historisch unter. Was war das denn!? Bei der Startelf-Rückkehr von Stürmer Edin Dzeko hat Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 eine Woche vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund ein Debakel erlebt.

Im Aufsteigerduell beim SC Paderborn ging die erschreckend schwache Mannschaft des immer mehr unter Durck stehenden Trainera Miron Muslic mit 1:8 unter und blieb auch im achten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Die Paderborner feierten hingegen ihren dritten Heimsieg und machten vorerst einen Sprung ins Tabellenmittelfeld. Jano ter Horst brachte die Gastgeber mit seinem ersten Saisontor in Führung , Stefano Marino erzielte einen Dreierpack , auch Steffen Tigges , Deniz Zeitler , Gabriel Vidovic und Felix Götze trafen.

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Adil Aouchiche erzielte den Ehrentreffer für die Schalker . In der vergangenen Saison hatten die Gelsenkirchener noch beide Spiele in der 2. Liga knapp gewonnen.