Schalke in Verhandlungen mit Satoshi Tanaka

Der Bundesliga-Aufsteiger Schalke ist in Verhandlungen mit dem japanischen Fußballer Satoshi Tanaka. Der 23-jährige kann von Düsseldorf per Ausstiegsklausel verlassen, kostet nur 1 Mio. Euro.

Der Bundesliga -Aufsteiger Schalke ist in Verhandlungen mit dem japanischen Fußball er Satoshi Tanaka . Der 23-jährige kann von Düsseldorf per Ausstiegsklausel verlassen, kostet nur 1 Mio. Euro.

Tanaka passt perfekt zum Fighter-Fußball von Trainer Miron Muslic und würde weiter in Düsseldorf wohnen. Schalke liebt ihre Samurais und Tanaka hat in Gelsenkirchen die traditionelle Chance, schnell Fan-Liebling zu werden. Dass Tanaka zum Schnäppchen-Preis wechseln darf, weiß auch die Konkurrenz. Zwei weitere Bundesligisten sollen an dem Gut-und-günstig-Profi dran sein, aber Schalkes Sport-Boss Frank Baumann und Chef-Scout Maximilian Lüftl haben sich mit sportlichen und emotionalen Argumenten offenbar durchgesetzt





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