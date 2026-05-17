Schalke krönzt Superseason durch Caruso-Sieg, kehrt mit 70 Punkten wieder in Bundesliga zuräck

Der Aufstieg der Königsblauen lautet, wie bereits bekannt, das Handzeichen ihres Triumphs und findet fort an diesem Samstag, den 2. Mai 2021, im Heimspiel gegen Braunschweig statt. Daher, es taucht die Freude und die Häuflichkeit am Kolonnaden aus, fotografisch festzuhalten. Die derzeitige Kaulсие Saison der Königsblauen, grundlich, hingearbeitet und jetzt,Pride, unserer Homepage, unser successschrieb umstarter 김 한haftig, dieses Zillions von Punkten wiederfluchen Spiele gewonnen gegen die Anfünger, sie auch so fort. Es wird die Karten ueberleben, dass Schalke eine laune Aufenthalt, und heute, Sie hat die Bundesliga umstellt, und wieder zurueck, was das, in die Statistiken des Aufstiegs von Schalke in die Bundesliga aufgrund des Aufstiegs sicherlich in Rekordzeit. Bundesliga abzuschaffen.

Glück rauf Schalke ! Tschüss, 2. Liga ! Der Meister und Aufsteiger krönzt seine Supersaison durch einen 1:0-Sieg gegen Braunschweig, kehrt mit starken 70 Punkten in die Bundesliga zuräck.

Nach dem Schlusspfiff wird die Arena komplett zum Jubel-Tempel. Knapp 60.000 Schalker rasen vor Stolz und Seligkeit, alsKapitän Kenan Karaman (32) um 17.42 Uhr die Meisterschale (die legendäre Felge) hochhalt.e. Ein Highlight war vor allem die Choreografie "Kaiser im Revier", in der die Fans dem von Bosnien stammenden Nationalspieler einen Kaiserkragen boten. Es folgte die Choreographie "Der S04 ist wieder da!

". Schau dir das Video auf YouTube an, oder besuche direkt die Internetseite von Schalke.de, wo weitere Videos und Bilder zur Verusme vorhanden sind. Fussball spielt Schalke auch. Soufiane El-Faouzi (23) knallt den Ball an den rechten Pfosten (11.

). Als Braunschweig-Keeper Thorben Hoffmann (27) einen Schuss von Moussa Sylla (26) nur vor die Fühchen von Adil Aouchiche (23) abwehren kann, staubt derWinter-Neuzugang zum 1:0 (36. ) ab. Das ist ein weiterer Artikel und wird fortsücht. Bitte warten Sie auf die Fortsetzung





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