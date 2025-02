Schalke-Nachwuchs bleibt in der Regionalliga West im Keller

Der Zweitliga-Nachwuchs des FC Schalke 04 verpasste auch gegen den 1. FC Düren den ersehnten Sieg. Das Spiel endete 1:1 und die Knappen bleiben im Tabellenkeller der Regionalliga West.

Kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unserer Mitteilung. Mit dem PUR-Abo nutzt du kicker auf seinen digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo. Bitte beachte, dass zum Lesen unserer Plus-Artikel weitere Kosten entstehen. Mehr Infos zu kicker+ findest du hier.

Werbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter. Die Anzahl unserer Partner beträgt aktuell 100. Wir greifen dabei auf dein Endgerät zu, speichern Cookies oder sonstige Informationen und wir oder Dritte können mit diesen sowie mit persönlichen Identifikatoren (z.B. Geräte-Kennungen oder IP-Adressen) und basierend auf deinem individuellen Nutzungsverhalten ...Cookies helfen dabei, Inhalte von sozialen Netzwerken und eingebetteten Inhalten von Drittanbietern anzuzeigen.Es können genaue Standortdaten und Informationen über Gerätemerkmale verwendet werden. ...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.Anzeigen können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen besser zu personalisieren. Die Anzeigen-Leistung kann gemessen werden. Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet . Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. Der Zweitliga-Nachwuchs des FC Schalke 04 tritt im Keller der Regionalliga West weiter auf der Stelle. Am Samstagnachmittag kam Königsblau beim FC Düren nicht über ein 1:1 hinaus.Für die Regionalliga-Mannschaft des FC Schalke 04 gab es im neuen Jahr bisher nur Magerkost. Zwar blieb der S04 in den ersten drei Partien des neuen Jahres ungeschlagen, holte daraus nur enttäuschende drei Punkte und kam damit im Keller weiter nicht vom Fleck. Während die defensive Ausrichtung mittlerweile verinnerlicht wurde, fehlte den Knappen bei den torlosen Unentschieden gegen Rödinghausen und Bocholt vor allem'der Punch' in der Offensive. Mit einer soliden Defensivarbeit als Basis wollte die Fimpel-Elf gegen den im neuen Jahr ebenfalls noch sieglosen 1. FC Düren endlich die ersten drei Punkte einfahren und den Abstand zum rettenden Ufer verkürzen. Das Spiel hätte aus Schalker Sicht kaum besser beginnen können. Nach einem weiten Abschlag von S04-Keeper Podlech sah die Dürener Hintermannschaft nicht gut aus, Winterneuzugang Maurice Deville bedankte sich, umkurvte FCD-Keeper Theißen und schob zur frühen Gästeführung ein (3.). Düren brauchte einige Minuten, um sich von dem frühen Schock zu erholen, schlug aber noch vor der Pause zurück. Ein Freistoß aus dem Halbfeld von der linken Seite segelte in hohem Bogen in den Schalker Strafraum, Podlech kam aus seinem Kasten, konnte den Ball aber nicht fangen, das Spielgerät fiel im Sechzehner genau vor die Füße von Sachse, der zum Ausgleich traf. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.Wie sich später herausstellte, sollte sich an diesem Spielstand auch nach dem Seitenwechsel nichts mehr ändern. Es blieb beim 1:1. Für beide Mannschaften setzt sich die Sieglos-Serie somit auch im neuen Jahr fort. Während Düren die Durststrecke im gesicherten Mittelfeld verkraften dürfte, tritt Schalke im Keller weiter auf der Stelle





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FC Schalke 04 Regionalliga West Zweitliga-Nachwuchs 1. FC Düren Fußball Ergebnis Spiel Tabelle

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schalke 04 U23 kämpft in der Regionalliga West um den KlassenerhaltDer FC Schalke 04 U23 benötigt dringend Siege, um in der Regionalliga West den Anschluss an einen Nichtabstiegsrang zu erhalten. Nach einem erneuten Remis gegen den 1. FC Bocholt rutschte die Mannschaft auf Platz 17 ab. Trainer Jakob Fimpel betont die Notwendigkeit für mehr Effizienz in der Offensive und sieht trotz der schwierigen Situation positive Ansatzpunkte in der stabileren Defensileistung.

Weiterlesen »

Flutlicht fehlt in Fußball-Regionalliga Bayern: SpVgg Ansbach droht der Regionalliga-AbstiegDer Fußballverein SpVgg Ansbach hält sich gut in der Regionalliga. Doch nun könnte den Kickern eine fehlende Flutlichtanlage zum Verhängnis werden. Der Verein sucht nach einer Lösung.

Weiterlesen »

Im Zeitraffer: So entwickelte sich die Tabelle der Regionalliga WestVideo: Der MSV Duisburg schickt sich an, den Betriebsunfall Regionalliga-Abstieg direkt wieder auszumerzen. Doch waren die Zebras von Beginn an der Saison 2024/25 oben dabei?

Weiterlesen »

SV Rödinghausen : | 19. Spieltag | Regionalliga West 2024/25Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen

Weiterlesen »

Sportfreunde Lotte : | 19. Spieltag | Regionalliga West 2024/25Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel FC Gütersloh - Sportfreunde Lotte

Weiterlesen »

SC Wiedenbrück unterliegt SV Rödinghausen in der Regionalliga WestDas Spiel zwischen dem SC Wiedenbrück und dem SV Rödinghausen in der Regionalliga West endete mit einem knappen 1:0 Sieg für die Gäste.

Weiterlesen »