Schalke setzt sich gegen Karlsruhe durch und beendet Negativserie

FC Schalke 04 hat mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Karlsruher SC seine Negativserie beendet und sich im Abstiegskampf Luft verschafft. Winter-Neuzugang Pape Meissa Ba erzielte den entscheidenden Siegtreffer.

FC Schalke 04 hat sich mit einem knappen Heimsieg gegen den Karlsruher SC etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und den Negativtrend von zuletzt zwei Niederlagen in Folge gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen gewann mit 2:1 (2:1). Vor 61.804 Zuschauern in der ausverkauften Arena auf Schalke erzielten Janik Bachmann (6. Minute) und Pape Meissa Ba (34.) die Tore für die Königsblauen. Leon Jensen (25.) hatte für den KSC zwischenzeitlich ausgeglichen.

Dank des Sieges klettert Schalke auf Platz elf und schafft sich ein Polster auf die direkten Abstiegsränge. Karlsruhe bleibt mit 30 Punkten Zehnter und wartet weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2025. \Schalke ging gegen Karlsruhe früh in Führung: Nach einer Flanke von Mohr rutschte der Ball einmal quer durch die Abwehr und landete beim völlig frei stehenden Bachmann, der trocken einschoss. Karlsruhe ließ sich jedoch nicht beirren und glich nach schöner Kombination durch Jensen aus. Danach plätscherte das Spiel länger dahin, ehe Winter-Neuzugang Ba mit seinem ersten Treffer für Königsblau noch vor der Pause für den Siegtreffer sorgte. In Durchgang zwei passierte auf beiden Seiten nicht mehr viel und Schalke zitterte die Führung über die Zeit





SCHALKE 04 KARLSRUHER SC FUSSBALL 2. BUNDESLIGA ABSTIEGSKAMPF

