Schalke-Torwart Karius verletzt: Kopftrauma und Elfmeter-Pleite im DFB-Pokal

Loris Karius erlitt bei der Begegnung mit TSG Hoffenheim ein schweres Kopftrauma nach einer Kollision mit Robin Gosens. Der Schalke-Keeper musste ausgewechselt werden.

Loris Karius erlebte in der Begegnung der TSG Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 einen extrem traumatischen Abend, der weit über das übliche Fußballgeschehen hinausging. Der Torwart der Schalker stand mitten im Spiel vor einer Situation, die sein physisches Befinden und die defensive Stabilität seines Teams fundamental bedrohte. Die Partie war von hohen Emotionen geprägt, als Karius nach einer Kollision benommen zu Boden ging und minutenlang behandelt werden musste. Dieses Ereignis überschattete zunächst andere Spielmomente und löste große Sorge bei den Anwesenden aus.

Kopffußball-Kollision mit Robin Gosens

In der 47. Minute entwickelte sich eine dramatische Szene, als die TSG Hoffenheim stark nach vorne kombinierte. Der Hoffenheim-Spieler Fisnik Asllani hatte die Möglichkeit, aus einer Distanz von 14 Metern mit dem rechten Fuß abzustemmen. Sein Schuss zielte zentral zum Tor, jedoch konnte Loris Karius den Ball nicht sicher festhalten. In der Notgritsche fiel Robin Gosens zu Boden, um seinem Keeper zu helfen und die Gefahr abzuwenden. Bei dieser Aktion kam es jedoch zu einer katastrophalen Kollision, bei der Gosens mit ausgestrecktem Bein Karius am Kopf traf. Der Schalke-Torwart blieb daraufhin bewusstlos auf dem Rasen liegen.

Also read Didi Hamann kritisiert Bayerns Torwart-Strategie nach Neuer-Verletzung

Schwere Verletzung für Robin Gosens

Neben den Sorgen um die Gesundheit von Karius erlitt auch Robin Gosens eine erhebliche Verletzung während der Rettungsaktion. Der Defensivspieler knickte bei seiner Gritsche mit dem Knie an der Brustkorbregion des zu Boden liegenden Torwarts um. Diese Bewegung verursachte ihm Schmerzen und mechanische Schäden. Gosens verließ das Feld humpelnd, nachdem ihm ein dicker Verband um das verletzte Knie gelegt wurde. Für ihn übernahm Vitalie Becker die Position auf dem Platz. Die doppelte Verletzungssituation führte zu einer kurzen Unterbrechung des Spielbetriebs, in der beide Fanlager ihre Unterstützung einstellten und ein bedrücktes Schweigen das Stadion erfüllte.

Advertisement

Frühes Eigentor durch Fisnik Asllani

Bevor die schwere Kollision stattfand, bereitete Fisnik Asllani bereits in der 10. Minute den ersten Saisontreffer für Hoffenheim vor. El-Faouzi spielte in diesem Moment einen simplen Rückpass auf Loris Karius. Stattdessen den Ball zu klären, passte der Schalke-Torwart die Kugel direkt zu Asllani. Die Folge war eine Slapstick-Einlage, bei der der Ball vom Fuß des Albaners über Karius hinweg ins Netz sprang. Dieser Treffer markierte nicht nur das erste Saisontor von Asllani, sondern verdeutlichte auch eine Phase der Unkonzentriertheit bei Karius, die später im weiteren Verlauf des Spiels durch die körperliche Auseinandersetzung noch verschärft wurde.

Auswirkungen auf das Team und den Spielverlauf

Die beiden Auswechslungen - Karius und Gosens - schwächten das Aufstellungsschema von Schalke 04 deutlich. Kevin Müller, die Nummer 2 im Kader von Schalke, bereitete sich auf der Bank auf seinen Einsatz vor, um die Torwartposition zu besetzen. Die Situation auf dem Feld und das Schweigen der Fans zeigten, wie emotional geladen und ernst die Vorfälle waren. Die TSG Hoffenheim nutzte die Phasen der Störung und der defensive Neuordnung ihrer Gegner strategisch aus. Die Kombination aus dem Eigentor in der frühen Spielphase und der späteren körperlichen Bedrohung der Abwehrreihe legte den Grundstein für den weiteren Verlauf des Duells, das durch diese menschlichen und sportlichen Ausnahmesituationen geprägt war.