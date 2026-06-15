Schalke‑Urlaub: Spieler laden Akkus im Ausland, während Nationalteams bei der WM kämpfen

Schalke‑04‑Kader genießt Urlaub in Bosnien, Österreich, Türkei, Tansania, Kanada und Dubai, während ihre Nationalmannschaften an der WM teilnehmen. Trainer Muslić gibt bis Anfang Juli Leistungstests frei, während einzelne Spieler Familienzeit, Trainings und Transfergerüchte kombinieren.

Der Aufsteiger Schalke 04 genießt derzeit ein wohlverdientes Urlaub sintermezzo, während drei seiner Kapitänskandidaten - Nikola Katić (29) und Edin Džeko (40) für Bosnien, sowie Dejan Ljubičić (28) für Österreich - bei der kommenden Weltmeisterschaft um den begehrten Pokal kämpfen.

Trainer Miron Muslić (43) hat die Mannschaft bis zum 3. und 4. Juli von den regulären Leistungstests befreit, sodass die Spieler ihre Batterien in aller Ruhe wieder aufladen können. Muslić selbst nutzt die Pause, um zwischen Bosnien, seiner Heimat, und Österreich, wo er mit seiner Familie lebt, zu pendeln. Er wird wohl auch ein wenig vor dem Fernseher verweilen, denn am vergangenen Freitag endete das bosnisch-kanadische Duell in einem knappen 1:1.

Der nächste große Test für die österreichische Nationalmannschaft steht am Mittwoch in der Magenta TV‑Übertragung (6 Uhr, ZDF) gegen Jordanien an. Darüber hinaus steht Schalke noch vor der Aufgabe, den Kader für die kommende Saison zu planen und mögliche Transferentscheidungen zu treffen. Der Torhüter des Teams, der kürzlich seinen Vertrag bis 2028 verlängerte - wie die Bild‑Zeitung berichtete - hat seine Urlaubszeit kurz unterbrochen, um die Unterzeichnung in Gelsenkirchen zu finalisieren.

Der frischgebackene zweifache Vater (sein Sohn Leonardo wurde im Mai geboren) zeigte sich in einem Oberkörper‑Foto aus einem Fitnessstudio auf Ibiza und betont, dass er trotz Erholung weiterhin voll durchstarten will. Auch der Kapitän des Teams genießt die freie Zeit, jedoch nicht allein: Er ist gemeinsam mit dem ehemaligen Schalke‑Kollegen Yusuf Kabadayi (22, ausgeliehen von 2023 bis 2024) in Belek an der türkischen Riviera unterwegs.

Dort teilen sie Schnappschüsse beim gemeinsamen Essen und beim Paddlespielen, was die enge Kameradschaft innerhalb der Mannschaft unterstreicht. Weitere Spieler haben ebenfalls internationale Ziele gewählt, um ein Stück Urlaub zu genießen. Timo Becker (29), der Publikumsliebling, befindet sich mit seiner Frau Laureen in Tansania, Ostafrika. Das Paar, das im vergangenen Oktober den Bund fürs Leben geschlossen hat, postet täglich Urlaubsbilder, darunter Becker mit einer Wasserflasche und einem Sonnenhut - ein Vorbild für Erholung und Teamgeist.

Der 19‑jährige Deutsch‑Türke Mertcan Ayhan ist nach Kanada gereist, um seinen Bruder Kaan (31) bei der WM zu unterstützen. Leider kam die Türkei im Eröffnungsspiel gegen Australien mit einer 0:2‑Niederlage schlecht davon, wobei Kaan die vollen 90 Minuten auf der Ersatzbank verbrachte. Das nächste WM‑Spiel gegen Paraguay wird am Samstag um 5 Uhr (Magenta TV) für die Türken von entscheidender Bedeutung sein.

Auch die Zukunft des jungen Stürmers Moussa Sylla (26) bleibt offen: Gerüchte um einen dritten Transferversuch kursieren, doch Sylla lädt derzeit seine Energien in Dubai auf und zeigt sich fit bei einem Training, das er gemeinsam mit Amine Adli (26, Bournemouth, ehemals Leverkusen) und der brasilianischen Legende Thiago Silva (41, aktuell Porto) dokumentierte. Diese vielfältigen Urlaubsaktivitäten verdeutlichen, dass Schalke‑Spieler trotz individueller Erholung den Teamzusammenhalt und die Vorbereitungen für die kommende Saison nicht aus den Augen verlieren





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