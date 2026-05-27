Schalke verstärkt den Kader, um den Abstieg zu verhindern

Um anders als in der Saison 2022/23 den sofortigen Wiederabstieg zu verhindern, muss Schalke den Kader deutlich verstärken. Beim angestrebten Team-Umbau wollen die Sport-Bosse Frank Baumann und Youri Mulder sowie Chef-Scout Maximilian Lüftl und Trainer Miron Muslic maximal flexibel bleiben, sich viele Optionen offenhalten.

Um anders als in der Saison 2022/23 den sofortigen Wiederabstieg zu verhindern, muss Schalke den Kader deutlich verstärken. Beim angestrebten Team-Umbau wollen die Sport -Bosse Frank Baumann und Youri Mulder sowie Chef-Scout Maximilian Lüftl und Trainer Miron Muslic maximal flexibel bleiben, sich viele Optionen offenhalten.

Aber es gibt schon spannende Gedankenspiele, erste Tendenzen zeichnen sich ab. Ein Innenverteidiger soll kommen, um den Konkurrenzdruck auf die "Platzhirsche" wie zum Beispiel Hasan Kurucay zu erhöhen. Die linke Seite könnten Vitalie Becker und Moussa Ndiaye besetzen. Würde Schalke in der Bundesliga wieder Dreierkette spielen, gibt es womöglich Alternativen zur Weiterverpflichtung von Viererketten-Spezialist Ndiaye.

Auf der rechten Seite wird nach einer neuen Stammkraft gesucht. Adrian Gantenbein gilt eher als Back-up gilt. Ein spielstarker "Sechser" steht weit oben auf dem Einkaufszettel. Die Macher wissen, was Ron Schallenberg gegen den Ball kann, aber mit dem Ball vielleicht fehlt.

Kapitän Kenan Karaman soll einen Partner bekommen, der ihn ideal ergänzt. Ein "Zehner" mit Tempo. Schalke baut um! Unterm Strich sollen 6 Neue her.

Bei diesen Personalplanungen sind natürlich noch Bewegungen in jede Richtung möglich. Der Transfer-Sommer in Gelsenkirchen dürfte knackig werden..





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