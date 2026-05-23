Schalker Arena als dritter Spielort für die WM 2027 im Eishockey

Die Schalker Arena soll neben Düsseldorf und Mannheim Spiele der Eishockey‑Weltmeisterschaft 2027 austragen, muss jedoch noch vom IIHF‑Kongress und der DFL genehmigt werden. Ein Schlüsselspiel am 13. Mai gegen einen Top‑Gegner ist bereits geplant, wobei das Stadion keine Sitzplätze im Innenraum haben wird.

Die Pläne für die Austragung von Teilen der Eishockey ‑Weltmeisterschaft 2027 in der Schalker Arena stehen kurz vor der Realisierung, doch das Vorhaben muss noch von zwei wichtigen Gremien bestätigt werden.

Laut Informationen des Sportnachrichtendienstes SID und der Bild am Samstagabend muss sowohl der Kongress des internationalen Eishockey‑Verbands IIHF als auch die Deutsche Fußball Liga DFL dem Projekt zustimmen, bevor ein endgültiger Beschluss gefasst werden kann. Bereits im Jahr 2010 hatte das Turnier in Gelsenkirchen seine Premiere gefeiert, doch seitdem hat sich die Sportart weiterentwickelt und die Anforderungen an die Spielstätten sind gestiegen.

Die Schalker Arena, die seit vielen Jahren als Fußballtempel dient, soll nun dank eines neu installierten, verschließbaren Dachs den Anforderungen einer internationalen Eishockey‑Veranstaltung gerecht werden und damit zum dritten Austragungsort der WM 2027 werden, neben den bereits festgesetzten Spielstätten in Düsseldorf und Mannheim. Ein besonders interessanter Termin steht für den 13. Mai im Kalender des deutschen Eishockey‑Verbands DEB.

An diesem Tag soll die deutsche Nationalmannschaft einem Top‑Gegner gegenüberstehen, wobei die Medien von einem Duell mit den Olympiasiegern oder dem diesjährigen Gastgeberland Schweiz ausgehen. Für dieses Spiel sieht das Organisationskomitee eine unkonventionelle Bestuhlungslösung vor: Der Innenraum der Schalker Arena soll wegen eingeschränkter Sicht nicht mit Sitzplätzen ausgestattet werden, sodass die Zuschauer die Action vom Stehbereich aus verfolgen können.

Diese Entscheidung spiegelt den Wunsch wider, die Atmosphäre eines klassischen Stadionerlebnisses zu schaffen, das sich von den üblichen Eishockey‑Arenen unterscheidet und den Fans ein besonderes Erlebnis bietet. Die Gesamtplanung der WM 2027 sieht vor, dass das Finalwochenende im Düsseldorfer Dome ausgetragen wird, während die Vorrunde der deutschen Mannschaft in der Mannheimer SAP Arena stattfindet. Der IIHF‑Kongress, bei dem die endgültige Genehmigung für die Spielorte erteilt werden soll, ist für den kommenden Donnerstag und Freitag angesetzt.

Parallel dazu muss die DFL, die als Aufsichtsbehörde für die Nutzung von Fußballstadien für andere Sportarten fungiert, ihr Einverständnis geben. Das Zeitfenster ist eng, denn nur wenige Tage nach der Entscheidung der DFL steht der vorletzte Spieltag der Bundesliga an, was zusätzliche logistische Koordination erfordert. Die Möglichkeit, ein WM‑Spiel in der Schalker Arena zu veranstalten, hat weitreichende Bedeutung für den deutschen Eishockey‑Sport.

Neben der Steigerung der Sichtbarkeit des Eishockeys in einer fußballdominierten Stadt könnte die Veranstaltung die Infrastruktur der Arena nachhaltig verbessern und neue Einnahmequellen für den Betreiber eröffnen. Für die Stadt Gelsenkirchen bedeutet dies zudem einen touristischen Aufschwung, da Fans aus dem In- und Ausland die Gelegenheit nutzen würden, die Region zu besuchen. Die Verantwortlichen betonen, dass alle Sicherheits- und Qualitätsstandards eingehalten werden und dass das Projekt ein wichtiges Signal für die Weiterentwicklung des Eishockeys in Deutschland setzt





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