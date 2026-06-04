Schalkes Cheftrainer Miron Muslic im Urlaub

Schalkes Cheftrainer Miron Muslic verweilt mit seiner Familie im Urlaub. Der Österreicher mit bosnischen Wurzeln hat den Pottklub aus der Versenkung der 2. Liga zurück ins Oberhaus geführt.

Schalke s Cheftrainer Miron Muslic verweilt mit seiner Familie im Urlaub . Der Österreicher mit bosnischen Wurzeln hat den Pottklub aus der Versenkung der 2. Liga zurück ins Oberhaus geführt.

Während die bosnischen Nationalspieler Edin Dzeko und Nikola Katic ab dem 12. Juni gegen Kanada bei der WM gefragt sind, dürfen die anderen Schalke-Stars in der Sonne die Füße hochlegen. Dafür haben sie noch bis zum 3. Juli Zeit mit der Vorbereitung auf die anstehende Bundesliga-Saison.

Sowohl am 3. als auch am 4. Juli stehen die Leistungstests auf dem Programm. Hier zeigt sich, welche Profis im Urlaub etwas weniger auf dem Laufband waren, als ursprünglich angedacht. Am 5.

Juli folgt dann das erste öffentliche Training. Im vergangenen Jahr pilgerten 3000 (! ) Fans zum Trainingsgelände. Zur Einordnung: Schalke kam da aus der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte.

Der erste Test steht rund eine Woche später an. Am 11. Juli ist die Muslic-Truppe gegen den 1. FC Gütersloh gefragt.

Dann folgt ein vollgepacktes Wochenende für die Schalke-Anhänger. Am 18. Juli steht die Mitgliederversammlung an, ehe am 19. Juli auf dem Weg ins Trainingslager ein weiteres Testspiel gegen Erzgebirge Aue auf dem Plan steht.

Schalke bleibt dann bis zum 26. Juli zur Vorbereitung im Stubaital. Dort trainierte der Zweitliga-Meister bereits im vergangenen Jahr. Ein gutes Omen?

Nach der Rückkehr in die Heimat steht nach der aktuellen Planung das letzte Testspiel gegen Hessen Kassel am 1. August an. Da die Saison für Schalke im DFB-Pokal erst rund drei Wochen später startet, ist durchaus davon auszugehen, dass noch weitere Testspiele terminiert werden dürften





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