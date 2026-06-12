Scharfes neues Asylsystem in der EU: GEAS tritt in Kraft

Die EU hat nach jahrelangen Verhandlungen ein überarbeitetes Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) eingeführt, das schärfere Regeln, schnellere Verfahren und einen Solidaritätsmechanismus vorsieht, um Sekundärmigration zu reduzieren und die Außengrenzstaaten zu entlasten.

In der Europäischen Union gelten seit Mitternacht deutlich schärfere Asylregeln, die nach jahrelangen Verhandlungen endlich in Kraft getreten sind. Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems ( GEAS ) zielt darauf ab, schnellere Asylverfahren zu ermöglichen und Abschiebungen konsequenter durchzuführen.

Ein zentrales Problem, das mit der Reform adressiert wird, ist die sogenannte Sekundärmigration: Viele Schutzsuchende kommen zunächst über EU-Außengrenzen wie Griechenland oder Italien in die Union, reisen aber dann weiter in Länder wie Deutschland oder Frankreich. Diese Praxis führte jahrelang zu erheblichen Konflikten zwischen den Mitgliedstaaten. Während die Grenzländer sich mit der hohen Zahl an Flüchtlingen alleingelassen fühlten, bestanden andere Länder auf den geltenden Zuständigkeitsregeln.

Demnach ist für ein Asylverfahren immer das Land zuständig, in dem eine Person zuerst registriert wurde. Italien und Griechenland weigerten sich jedoch häufig, Schutzsuchende, die weitergezogen waren, zurückzunehmen. Um diesen Konflikt zu entschärfen und die Außengrenzstaaten zu entlasten, enthält das GEAS nun einen Solidaritätsmechanismus. Staaten mit besonders vielen Neuankommen können durch finanzielle Beiträge, Sachleistungen oder die Übernahme von Asylsuchenden entlastet werden.

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner betonte, das GEAS stärke das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten und verschaffe Europa mehr Kontrolle über die Migrationsbewegungen. Deutschland und Frankreich müssen für das laufende Jahr keinen Beitrag zu dem bereits vereinbarten Solidaritätspool leisten, weil beide Länder bereits viele Asylbewerber aufgenommen haben, für die eigentlich andere Staaten zuständig gewesen wären.

Zudem sind Fristen für Rücküberstellungen abgelaufen, sodass Deutschland und Frankreich in vielen Fällen ohnehin die Zuständigkeit übernehmen mussten. Ein weiteres Kernelement der Reform sind die sogenannten Grenzverfahren. Sie sollen vor allem Menschen mit geringen Erfolgsaussichten im Asylverfahren ein beschleunigtes Verfahren mit einer maximalen Dauer von zwölf Wochen durchlaufen. Während dieser Zeit müssen sie oft in speziellen Aufnahmezentren an den Außengrenzen bleiben und dürfen diese nicht verlassen.

Diese Maßnahmen sollen das gesamte Asylsystem entlasten und sicherstellen, dass nur Personen mit einer realistischen Schutzperspektive längere Verfahren durchlaufen müssen. Die Umsetzung der Reform wird jedoch weiterhin von politischen Spannungen begleitet, da nicht alle Mitgliedstaaten die neuen Regeln gleichermaßen mittragen. Insgesamt markiert das GEAS jedoch einen bedeutenden Schritt hin zu einer stärker harmonisierten und effizienteren Asylpolitik in Europa, nach jahrelangem Ringen um einen Kompromiss zwischen Solidarität und Kontrolle





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