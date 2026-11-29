Vogel zeigen, Kopfhörer aufsetzen, patzige Antwort: Die SPD wirft mehreren Regierungsmitgliedern unangemessenes Verhalten vor. Was die Fraktion nun vom Landtagspräsidenten verlangt.

Vogel zeigen, Kopfhörer aufsetzen, patzige Antwort: Die SPD wirft mehreren Regierungsmitgliedern unangemessenes Verhalten vor. Was die Fraktion nun vom Landtagspräsidenten verlangt. Düsseldorf - Die SPD -Fraktion hat sich bei Landtagspräsident André Kuper schriftlich über das Benehmen mehrerer Regierungsmitglieder beschwert.

Unter anderem habe Bauministerin Ina Scharrenbach in einer Plenarsitzung der SPD den Vogel gezeigt. Kulturministerin Ina Brandes wiederum habe sich im Wissenschaftsausschuss vier Minuten lang Kopfhörer in die Ohren gesteckt. In einem Brief an Kuper, der der dpa vorliegt, zählt die SPD-Fraktion außerdem auf, Brandes habe in einer Fragestunde des Landtags auf eine Nachfrage des Abgeordneten Bastian Hartmann auch gesagt, wer "doofe Fragen" stelle, bekomme auch "doofe Antworten".

Advertisement

Als Scharrenbach in der gleichen Sitzung der Opposition den Vogel gezeigt hatte, war sie von Landtagspräsident Kuper bereits nachträglich ermahnt worden. Außer diesen Fällen beklagt die SPD-Fraktion auch das Fehlen von Ministerpräsident Hendrik Wüst am ersten Tag der Haushaltsdebatte. Wüst sei stattdessen in Berlin gewesen.