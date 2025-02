Schatzsuche nach verlorenen Bitcoins: Der Mülldeponie-Kauf steht bevor

Der Waliser James Howells sucht seit elf Jahren nach einer Festplatte mit 8000 Bitcoins, die er einst in einen Müllsack warf. Die Stadt Newport will die Deponie schließen, was für Howells das endgültige Aus bedeuten würde. Nun will er die Deponie kaufen, um die Chance auf die Wiederherstellung seines digitalen Reichtums nicht zu verlieren.

Elf Jahre lang sucht der Waliser James Howells nach einer Festplatte, die er einst in einen Müllsack geworfen hatte. Auf der Festplatte sollen damals etwa 8000 Bitcoins gespeichert gewesen sein, die heute einen enormen Wert haben. Howells begann seine Suche nach der Festplatte, nachdem er sie 2009 auf einer Müllhalde in seinem Heimatort Newport in Wales gesehen hatte. Er hatte die Festplatte aus seinem alten Computer entfernt, die Daten aber nicht vollständig gelöscht.

Howells hatte die Hoffnung, die Festplatte wiederzufinden, nie aufgegeben. Er führte unzählige Google Maps-Recherchen durch, konsultierte Experten für Datenrettung und Festplattengehäuse und setzte eine Task-Force aus Spezialisten zusammen, um die Festplatte zu bergen. Trotz all dieser Bemühungen blieb die Suche erfolglos. Die Stadtverwaltung Newport, zu der die Mülldeponie gehört, war über die Geschichte informiert und hatte Howells' Hoffnungen auf die Wiederherstellung seiner verlorenen Bitcoins zunächst unterstützt. Doch in den letzten Jahren hat sich die Haltung der Stadtverwaltung geändert. Wie die britische Tageszeitung „Guardian“ berichtet, hat die Stadtverwaltung Newport kürzlich Pläne angekündigt, die Deponie zu schließen und zu versiegeln – was das endgültige Aus für die dort vermutete Festplatte bedeuten würde. Howells zeigte sich dem „Guardian“ zufolge sehr überrascht. Zwar sei er darauf eingestellt gewesen, dass die Müllhalde wegen Auslastung in den kommenden Jahren irgendwann geschlossen werde. „Ich habe aber keine Vorstellung davon gehabt, dass es so schnell gehen würde“, sagte Howells. Weil es laut Howells jetzt schnell gehen müsse, habe er nun Interesse bekundet, die Deponie „so wie sie ist“ zu kaufen. Der Systemtechniker will sich die Option offenhalten, die Festplatte selbständig zu bergen. Der Stadtrat von Newport wollte sich laut der britischen Tageszeitung bislang nicht zu den möglichen Plänen des verhinderten Schatzsuchers äußern.





