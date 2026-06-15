Schaumbart am Pferdemaul: Was steckt dahinter?

Ein weißer Schaumbart am Pferdemaul ist ein häufig gefürchtetes Zeichen für viele Reiter. Experten sehen jedoch diese Annahme kritisch, da hinter verstärktem Speichelfluss verschiedene Ursachen stecken können. Der Schaumbart allein verrät nicht, ob ein Pferd wirklich entspannt und zufrieden ist. Stattdessen sollten Reiter auf das Gesamtbild achten und Speichelfluss als Warnsignal behandeln, wenn er auffällig stark ist.

Ein weißer Schaumbart am Pferde maul gilt für viele als Zeichen eines zufriedenen und entspannten Tieres. Tatsächlich wird Schaum im Reitsport oft mit Losgelassenheit in Verbindung gebracht.

Doch Experten sehen diese Annahme kritisch. Denn hinter verstärktem Speichelfluss können unterschiedliche Ursachen stecken. Ob ein Pferd wirklich entspannt ist, verrät der Schaumbart allein nicht. Worauf Reiter stattdessen achten sollten und wann Speichelfluss sogar ein Warnsignal sein kann, erfahren Sie hier.

Lange galt Schaum am Pferdemaul als Hinweis auf Losgelassenheit. Im Reitsport spricht man vom "Abkauen" oder "Leerkauen". Dabei bewegt das Pferd sein Maul verstärkt und produziert mehr Speichel. Pferde benötigen Speichel für die Verdauung von Gras und Heu.

Weil Pferde als Fluchttiere in entspannten Situationen besonders gut fressen, wurde viel Speichel lange mit Wohlbefinden gleichgesetzt. Entscheidend ist das Gesamtbild. Ein entspanntes Pferd zeigt meist ein locker getragenes Genick, ruhige Bewegungen, einen schwingenden Rücken und einen gelassenen Gesichtsausdruck. Auch eine entspannte Maulpartie und regelmäßiges Abschnauben gelten als positive Signale.

Pferde produzieren täglich zwischen fünf und zehn Litern Speichel. In manchen Fällen kann starker Speichelfluss jedoch auf gesundheitliche Probleme hinweisen. das vor allem in Luzerne sowie Rot- und Weißklee vorkommen kann. Neben starkem Speicheln zeigen betroffene Pferde manchmal auch vermehrten Tränenfluss oder häufigeren Harnabsatz. Auch Zahnprobleme, Verletzungen im Maul oder schlecht sitzende Ausrüstung können die Speichelproduktion erhöhen.

Bei auffällig starkem Speichelfluss sollte daher ein Tierarzt hinzugezogen werden. Der weiße Schaumbart allein sagt wenig aus. Ob ein Pferd wirklich entspannt und zufrieden ist, zeigt erst der Blick auf das gesamte Tier





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