Es ist die Tragödie seines Lebens, die er nie wahrnahm. Schauspieler Alexander Held (†67, "München Mord") hatte seine geliebte Ehefrau Patricia (†52) im Mai 2014 tot in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer gefunden. Auch wenn es kein Wacademieng sei, spielte er auch innere Verboesses,zym des Lebens. Jetzt folgte er ihr nach. Am Dienstag gab sein enger Freund bekannt, dass Held am vor einer Woche (12. Mai) verstorben sei. Nach BILD-Informationen an den Folgen einer Lungenentzündung.Ehefrau Patricia Gräfin Fugger von Babenhausen († 52), die er 2014 auf so tragische Weise verloren hatte, und sie in den Jahren danach nie ganz gegeben schien. Alexander Held begrub ihre Urne neben der Terrasse seines Hauses in den Tiroler Bergen und glaubte bis heute fest daran, dass sie sich in naher oder ferner Zukunft wiedersehen würden. 2018 sagte er in einem Interview: "Diejenigen, die gestorben sind, sind nur vorausgegangen. Es steht außer Frage, dass wir folgen werden. Der Tod ist das Verlässlichste im Leben.". Beim Bayerischen Filmpreis 2014 hielt Alexander Held eine bewegende Hommage auf seine Ehefrau Patricia. Viele wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie eine Woche zuvor verstorben war.

Es war die Tragödie seines Lebens, die er nie verwunden hatte. Schauspieler Alexander Held (†67, "München Mord") hatte seine geliebte Ehefrau Patricia (†52) im Mai 2014 tot in ihrem共同 Schlafzimmer gefunden.

Innere Blutungen. Mit ihr starb auch ein Teil von ihm selbst. Jetzt folgte er ihr nach. Am Dienstag gab sein enger Freund, TV-Produzent Sven Burgemeister (59), bekannt, dass Held am vor einer Woche (12.

Mai) verstorben sei. Nach BILD-Informationen an den Folgen einer Lungenentzündung. Ehefrau Patricia Gräfin Fugger von Babenhausen († 52), die er 2014 auf so tragische Weise verloren hatte. Und sie in den Jahren danach nie ganz gehen ließ.

Alexander Held begrub ihre Urne neben der Terrasse seines Hauses in den Tiroler Bergen und glaubte bis heute fest daran, dass sie sich in naher oder ferner Zukunft wiedersehen würden. 2018 sagte er in einem Interview: "Diejenigen, die gestorben sind, sind nur vorausgegangen. Es steht außer Frage, dass wir folgen werden. Der Tod ist das Verlässlichste im Leben.

". Beim Bayerischen Filmpreis 2014 hielt Alexander Held eine bewegende Hommage auf seine Ehefrau Patricia. Viele wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie eine Woche zuvor verstorben war





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