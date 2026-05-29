Schauspieler André Dietz kritisiert Kürzungen bei Pflege und Inklusion

Der Schauspieler André Dietz äußert sich in einem Video auf Instagram über die aktuellen Diskussionen um mögliche Einsparungen bei Inklusion, Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderungen. Er kritisiert, dass Friedrich Merz fragt, warum nicht eine Person mehr Menschen mit Behinderung betreuen kann, während er selbst fragt, wer ihn betreut. André Dietz betont, dass die Debatte zeigt, wer zuerst sparen soll: Menschen mit Behinderung, pflegende Angehörige und Familien. Er spricht von der enormen Verantwortung, die Pflege 24/7 ist und wie schwierig es ist, Familie zu sein und gleichzeitig zu pflegen. André Dietz appelliert Bundeskanzler Merz, einen Tag mit ihm und seiner Tochter zu verbringen, um die Auswirkungen der Kürzungen zu sehen. Er kritisiert, dass die Politik oft nicht die Menschen und Lebensumstände ansieht und dass die Politik lieber nach unten tritt, anstatt oben zu schauen.

Der Schauspieler André Dietz (50) äußert sich in einem Video auf Instagram über die aktuellen Diskussionen um mögliche Einsparungen bei Inklusion , Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderung en.

Er kritisiert, dass Friedrich Merz (70, CDU) fragt, warum nicht eine Person mehr Menschen mit Behinderung betreuen kann, während er selbst fragt, wer ihn betreut. André Dietz betont, dass die Debatte zeigt, wer zuerst sparen soll: Menschen mit Behinderung, pflegende Angehörige und Familien. Er spricht von der enormen Verantwortung, die Pflege 24/7 ist und wie schwierig es ist, Familie zu sein und gleichzeitig zu pflegen.

André Dietz appelliert Bundeskanzler Merz, einen Tag mit ihm und seiner Tochter zu verbringen, um die Auswirkungen der Kürzungen zu sehen. Er kritisiert, dass die Politik oft nicht die Menschen und Lebensumstände ansieht und dass die Politik lieber nach unten tritt, anstatt oben zu schauen. André Dietz betont, dass die Resonanz auf sein Video riesengroß ist und er positive Reaktionen von der CDU, Merz und dem Kanzleramt erhalten hat





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