Schauspieler Samir Salim Opfer eines Messerangriffs in Berliner BVG-Bus

In Berlin wurde der Schauspieler Samir Salim bei einem Versuch, einen Streit in einem BVG-Bus zu schlichten, mit einem Messer angegriffen und verletzt.

In der Nacht zu Samstag kam es in einem Berliner BVG-Bus zu einem bewaffneten Angriff. Ein Mann, der versuchte, einen Streit zwischen zwei anderen Personen zu schlichten, wurde mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr an der Haltestelle S+U-Bahnhof Rathaus Spandau in einem Bus der Linie M 37. Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren stritten sich zunächst um einen Sitzplatz.

Ein dritter Mann, der später als Samir Salim identifiziert wurde, versuchte, die Situation zu deeskalieren. In der Eskalation wurden die beiden streitenden Männer aus dem Bus gedrängt, doch kehrten sie daraufhin zurück. Einer der beiden zog ein Messer und stach in Richtung des 24-Jährigen, bevor er flüchtete. Der Verletzte bemerkte die Stichwunde erst mit Verzögerung. Zeugen und alarmierte Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Täter.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Messerangriff Berliner BVG-Bus Schauspieler Samir Salim Streit Verletzte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bekannt aus der RTL-Serie „Softies“: Schauspieler Samir Salim bei Messerangriff in Berliner Bus verletztWeil er einen Streit um einen Sitzplatz schlichten wollte, ist ein Nachwuchs-Schauspieler in einem Bus mit einem Messer verletzt worden. Der 24-Jährige kam von der Berlinale.

Weiterlesen »

Samir Salim: Messerangriff im Bus auf den SchauspielerSchauspieler Samir Salim wurde in einem Bus attackiert: Nach einer Streitschlichtung wurde er mit einem Messer verletzt.

Weiterlesen »

BVG-Pressestatement zur Ankündigung eines Warnstreiks durch die Gewerkschaft VerdiDie Ankündigung von Verdi für einen Warnstreik ab Montag für 24 Stunden hält die BVG für unverhältnismäßig. Die unnötige Eskalation noch vor der ersten

Weiterlesen »

BVG-Mitarbeiter Drohen mit Streik, wenn Arbeitgeber kein Besseres Angebot PräsentiertDie Gewerkschaft Verdi hat den Druck im Streit um höhere Löhne bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) erhöht und droht mit einem Erzwingungsstreik, falls der Arbeitgeber bis zum fünften Verhandlungsrunden am 21. März kein deutlich verbessertes Angebot präsentiert. Verdi-Leute demonstrierten am Montag vor der BVG-Hauptverwaltung in Mitte und forderten eine deutliche Erhöhung der Löhne und Gehälter für die 16.600 Beschäftigten des landeseigenen Konzerns. Die Gewerkschaft warnt vor einem Reallohnverlust und kritisiert das Angebot des BVG-Vorstands als „Provokation.“

Weiterlesen »

BVG bietet im Tarifstreit 17,6 Prozent mehr Geld anNach einem Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) haben die Verhandlungen zwischen der BVG und der Gewerkschaft Verdi wieder begonnen. Die BVG hat ihr Angebot verbessert und bietet nun durchschnittlich 17,6 Prozent mehr Gehalt für die nächsten vier Jahre an.

Weiterlesen »

Verdi ruft für Montag zu ganztägigem Warnstreik bei BVG aufVerdi macht ernst im Tarifstreit mit der BVG: Die Gewerkschaft kündigt für Montag einen ganztägigen Warnstreik an, mit massiven Auswirkungen. 'Unverhältnismäßig', sagt die BVG.

Weiterlesen »