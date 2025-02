Schauspieler Samir Salim Opfer eines Messerangriffs in Berlin

Der Schauspieler Samir Salim, bekannt für seine Rolle in der Filmreihe 'Sonne und Beton', wurde am Wochenende während einer Busfahrt in Berlin Opfer eines Messerangriffs. Nach einem Streit über einen Sitzplatz wurde er von einem Mann mit einem Messer angegriffen und am Knie verletzt.

Samir Salim , bekannt für seine Rolle in der Filmreihe 'Sonne und Beton', wurde am Wochenende bei einem Streit in einem Bus in Berlin Opfer eines Messerangriff s. Der Schauspieler hatte nach einer Party der Berlin ale die Heimreise angetreten und stieg in einen Bus in Spandau. Dort brach in dem Bus ein Streit über einen Sitzplatz aus. Samir wollte helfen und den Streit schlichten, doch das Ganze eskalierte schnell. Ein Mann wurde aggressiv und griff Samir mit einem Messer an.

\Der Schauspieler wurde am Knie verletzt. Die Rettungskräfte leisteten ihm vor Ort Erste Hilfe und brachten ihn in eine Klinik, wo er operiert wurde. Laut seiner Agentin Michaela Marmulla ärgerte sich Samir über den Vorfall, aber er sei froh, dass die Verletzung nicht lebensgefährlich war. \Samir Salims Managerin beschrieb ihn als einen 'wahnsinnig netten und gutmütigen Menschen', der nur helfen wollte. Sie fügte hinzu, dass er Glück im Unglück gehabt habe. Wann Samir das Krankenhaus verlassen darf, ist noch unklar.





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Samir Salim Messerangriff Berlin Berlinale Schauspieler

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schauspieler Samir Salim Opfer eines Messerangriffs in Berliner BVG-BusIn Berlin wurde der Schauspieler Samir Salim bei einem Versuch, einen Streit in einem BVG-Bus zu schlichten, mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Weiterlesen »

Bekannt aus der RTL-Serie „Softies“: Schauspieler Samir Salim bei Messerangriff in Berliner Bus verletztWeil er einen Streit um einen Sitzplatz schlichten wollte, ist ein Nachwuchs-Schauspieler in einem Bus mit einem Messer verletzt worden. Der 24-Jährige kam von der Berlinale.

Weiterlesen »

Samir Salim: Messerangriff im Bus auf den SchauspielerSchauspieler Samir Salim wurde in einem Bus attackiert: Nach einer Streitschlichtung wurde er mit einem Messer verletzt.

Weiterlesen »

Kindergartengruppe in Aschaffenburg Opfer eines MesserangriffsZwei Menschen starben bei einem Messerangriff auf eine Kindergartengruppe in Aschaffenburg. Ein zweijähriger Junge und ein 41-jähriger Mann, der sich dem Angreifer entgegenstellte, verloren ihr Leben. Drei weitere Personen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter ist ein 28-jähriger Afghane, der ausreisepflichtig war. Die Ermittler versuchen nun das Tatmotiv zu klären.

Weiterlesen »

13-jähriges Mädchen Opfer eines Sexualstraftäters in KolbermoorEin 13-jähriges Mädchen wurde am Montagnachmittag, 20. Januar 2025, in Kolbermoor Opfer eines Sexualstraftäters. Ein unbekannter Mann setzte sich zu dem Mädchen, hielt ihr den Mund zu, würgte sie und führte sexuelle Handlungen durch. Die 13-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Weiterlesen »

Seniorin in Laaber Opfer eines TelefonbetrugsUnbekannte haben eine Seniorin aus Laaber telefonisch betrogen und sie um mehrere tausend Euro und Wertgegenstände gebracht. Der Täter gab sich als Polizeibeamter aus und erzählte der Frau von einem tödlichen Unfall ihrer Tochter, um sie zur Geldübergabe zu bewegen.

Weiterlesen »