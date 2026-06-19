Schauspieler spricht über Vaterverlust, Drogenvergangenheit und Suizidgedanken

In einem intimen Interview thematisiert ein 73-jähriger Schauspieler den frühen Tod seines Vaters, seine Drogenaffäre in den Zwanzigern und die damit verbundenen suizidalen Gedanken. Trotz ursprünglicher Abneigung gegen Kinder ist er heute Vater von zwei Töchtern. Der Text gewährt tiefe Einblicke in Trauma, Sucht und die Bewältigungsstrategien des Stars.

Der Schauspieler, der am 13. Juni seinen 73. Geburtstag feierte, sprach in einem aktuellen Interview weniger über die Feierlichkeiten als über einige der dunkelsten Kapitel seines Lebens.

Gegenüber dem Magazin öffnete er sich über den frühen Verlust seines Vaters, seine kriminelle Vergangenheit und seine ursprüngliche Abneigung gegen Vater sein. Gestand er doch: "Ich wollte nie wirklich Vater sein. Ich mache Witze darüber auf der Bühne - ich war einfach nie ein großer Fan von Kindern". Heute hat er zwei Töchter: Katherine aus seiner ersten Ehe mit Laura Deibel und Elizabeth aus seiner jetzigen Ehe mit Jane Hajduk.

Ein prägendes traumatisches Ereignis war der Tod seines Vaters, als er elf Jahre alt war. Sein Vater kam bei einem Autounfall durch einen betrunkenen Fahrer ums Leben. Dieser Verlust veränderte ihn für immer und führte später zu einer tiefen spirituellen und metaphysischen Suche. In seinen Zwanzigern verlor er die Orientierung und wurde am Flughafen von Kalamazoo mit über 650 Gramm Kokain erwischt.

Aufgrund des damaligen michiganischen Gesetzes drohte ihm eine lebenslange Haftstrafe. Nach einem Geständnis und der Nennung anderer Dealer erhielt er eine Strafe von drei bis sieben Jahren, von denen er etwa zwei Jahre und vier Monate absaß. Während dieser Zeit kämpfte er even suizidale Gedanken: "Ich habe so viele dumme Witze gemacht, weil ich einfach durchgedreht bin. Ich dachte: 'Ich bringe mich um'.

" Sein schwarzer Humor habe ihn letztlich davon abgehalten, diese Gedanken in die Tat umzusetzen. Gleichzeitig beschrieb er, wie isoliert er sich fühlte und wie häufig er Ziel von Schikanen war. Das Interview beleuchtet, wie früher Schmerz, Sucht und Fehlentscheidungen den Weg eines Menschen prägen können, aber auch, wie Humor und Resilienz helfen können, solche Phasen zu überwinden.

Es zeigt einen nackten, reflektierten Blick auf ein Leben zwischen Ruhm, Tragödien und persönlichem Wachstum, weit entfernt von der öffentlichen Fassade eines Komikers





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