Schauspielerin Anne Schedeen, bekannt aus 'Alf', im Alter von 77 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Anne Schedeen, die Millionen Fans als Mutter Kate Tanner in der Serie 'Alf' bekannt ist, ist mit 77 Jahren verstorben. Ihre Familie gab den Tod bekannt und würdigte ihr vielseitiges Leben und Vermächtnis

Die Schauspielerin Anne Schedeen , bekannt durch ihre Rolle als Kate Tanner in der Kultserie ' Alf ', ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Ihre Familie bestätigte den Tod in einem emotionalen Facebook-Post.

In der Serie, die von 1986 bis 1990 lief, spielte sie in 103 Folgen die fürsorgliche Mutter, die den außerirdischen Bewohner Alf aufnahm. Die Serie um den chaotischen Besucher vom Planeten Melmac wurde weltweit zum Phänomen und machte die Tanner-Familie zu Fernsehikonen. Bis heute wird Anne Schedeen mit dieser warmherzigen Mutterfigur assoziiert. Ihre Familie würdigte sie als außergewöhnliche Persönlichkeit mit einer einzigartigen kreativen Energie, scharfsinnigem Humor und großer Familientreue.

Sie erwähnten auch ihre Leidenschaften wie Secondhand-Läden, kleine Hunde und ihr kritischer Blick auf politische Entwicklungen. Anne Schedeen wurde 1949 in Portland, Oregon geboren, wuchs auf einer Farm auf und entdeckte früh ihre Liebe zur Schauspielerei. Vor 'Alf' hatte sie bereits Rollen in Serien wie 'Marcus Welby, M.D.', 'Notruf California' und 'Herzbube mit zwei Damen'. Die Rolle der Kate Tanner sicherte ihr jedoch einen festen Platz in der Fernsehgeschichte.

In ihrer Todesanzeige bat die Familie um Spenden für Habitat for Humanity statt Blumen. Sie hinterlässt ihren Ehemann Christopher Barrett, mit dem sie 55 Jahre verheiratet war, ihre Tochter Taylor Barrett und weitere Familienangehörige sowie ihre beiden Rettungshunde. Anne Schedeen wird für ihre künstlerische Arbeit, ihr Engagement und ihre Lebensfreude in Erinnerung bleiben





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