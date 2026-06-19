Schauspielerin in zwei unterschiedlichen Serien erfolgreich: The Madison und Margo's Got Money Troubles

Eine Schauspielerin überzeugt aktuell in zwei kontrastreichen Serienprojekten. In The Madison spielt sie eine New Yorker Matriarchin, die nach einem Schicksalsschlag in Montana Zuflucht sucht. In Margo's Got Money Troubles verkörpert sie eine quirlige Figur und erlebt mit der Serie eine unerwartete Verlängerung. Beide Produktionen wurden bereits für weitere Staffeln bestätigt. Hinter den Kulissen verbindet die Darstellerin eine tiefe Freundschaft mit Kolleginnen, die auf gemeinsamen Erfahrungen und gemeinsamen Abenden basiert.

Die Schauspielerin ist derzeit in zwei hochkarätigen Serien projekten zu sehen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In der Serie The Madison übernimmt sie die Rolle der wohlhabenden New Yorker Familienoberhaupts Stacy Clyburn.

Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Preston, dargestellt von einem 75-jährigen Kollegen, flüchtet sie in eine rustikale Hütte in Montana, die ihr verstorbener Ehemann sehr geliebt hatte. Parallel dazu verkörpert sie in Margo's Got Money Troubles die lebhafte und dynamische Figur der Shyanne Millet. Interessanterweise war Margo's Got Money Troubles ursprünglich als Miniserie konzipiert, wird nun aber um eine zweite Staffel verlängert. Ebenso wurde The Madison bereits für eine dritte Staffel in Auftrag gegeben.

Was die Zuschauer in der nächsten Season von The Madison erwartet, ließ die Schauspielerin durchblicken: Der anfängliche Honeymoon-Effekt sei vorbei und die Familie - und Stacy selbst - müsse feststellen, dass das Leben in Montana viel schwieriger sei als der anfängliche Idealismus vermuten ließ. Die Besetzung der Shyanne-Rolle kam durch einen Zufall zustande: Ein zufällig auf der Küchenarbeitsplatte liegendes Buch weckte die Aufmerksamkeit ihres Ehemannes, der gleichzeitig als Produzent tätig ist.

"Shyanne taucht ziemlich früh im Buch auf und ich wusste sofort, dass ich diese Rolle spielen wollte. Es gab einfach keine Alternative", erklärte sie in einem Interview. Dass sie außerdem bei der Premiere von The Madison anwesend war, obwohl sie selbst nicht in dieser Serie mitspielt, ist kein Zufall. Die beiden Frauen verbindet eine langjährige und herzliche Freundschaft, deren Ursprünge auf gemeinsame Projekte zurückgehen.

"Sie sind unglaublich klug, geerdet und humorvoll. Sie nehmen ihre Arbeit sehr ernst, aber was ich an ihnen am meisten schätze, sind unsere Pizza-und-Champagner-Abende - das ist immer ein riesiges Vergnügen", schwärmte sie von ihren Kolleginnen. Bei der Premiere von Margo's Got Money Troubles während des SXSW-Festivals im März 2026 im Paramount Theatre in Austin zeigte sich erneut die enge Verbundenheit der Schauspielerinnen.

Die Produktion Margo's Got Money Troubles besticht insbesondere durch die überzeugende Darstellung des Mutter-Tochter-Gespanns, das beim Publikum hervorragend ankommt





promiflash / 🏆 112. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

The Madison Margo's Got Money Troubles Schauspielerin Montana Miniserie Staffelverlängerung Fernsehen Serien Premiere SXSW Freundschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daveigh Chase: Die Schauspielerin aus „The Ring“ ist totDie Schauspielerin Daveigh Chase, bekannt als Samara aus der Filmreihe „The Ring“, ist mit gerade einmal 35 Jahren gestorben. Sie war eine der beliebtesten Schauspielerinnen der frühen 2000er-Jahre und hatte in vielen Filmen und Fernsehserien mitgewirkt. Ihre Karriere endete jedoch bereits in den 2010er-Jahren, nachdem sie mit Drogenproblemen und mehreren Verhaftungen zu kämpfen hatte. Die Nachricht von ihrem Tod ist ein Schlag für die Fans, die sie in den frühen 2000er-Jahren so sehr geliebt hatten.

Read more »

Schauspielerin stirbt mit nur 35 JahrenDie Schauspielerin Daveigh Chase ist gestorben. Laut ihrem Partner erlag sie den Folgen einer Hirnhautentzündung und einer Blutvergiftung.

Read more »

»The Ring«-Schauspielerin Daveigh Chase ist totIm Horrorschocker »The Ring« spielte Daveigh Chase einst das langhaarige Mädchen, das rachsüchtig aus dem Fernseher kriecht. Zuletzt war es sehr ruhig um die Schauspielerin geworden. Nun ist sie im Alter von 35 Jahren gestorben.

Read more »

„The Ring“-Schauspielerin Daveigh Chase stirbt mit nur 35 JahrenDie US-Schauspielerin Daveigh Chase ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Laut ihrem Partner erlag sie den Folgen einer Hirnhautentzündung und einer Blutvergiftung.

Read more »