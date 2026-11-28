Kurz vor dem Kinostart ihres Films Der perfekte Urlaub spricht die Schauspielerin offen über den Umgang mit dem Älterwerden und dem damit verbundenen Schönheitsdruck. Sie distanziert sich von der Notwendigkeit, jung aussehen zu müssen, und betont, dass Falten und Pigmentflecken zur natürlichen Entwicklung gehören. Statt zu Botulinumtoxin zu greifen, setzt sie auf einen gesunden Lebensstil mit viel Schlaf, Entspannung und richtiger Hautpflege. Obwohl sie sich von der in der Öffentlichkeit diskutierten Alterung belastet fühlt, begegnet sie den Kommentaren mit Trotz und lehnt es ab, ihr gesamtes Schaffen auf ihre Rolle aus dem Film Im Namen des Vaters festzunageln. Dennoch räumt sie ein, dass der Druck in der Filmindustrie ein gesellschaftliches Problem sei, für das noch keine einfache Lösung existiert.

hat keine Lust, sich für ihre Falten zu entschuldigen. Kurz vor dem Kinostart ihres neuen Films "Der perfekte Urlaub" sprach die Schauspielerin im Interview mitoffen über das Älterwerden und den Schönheitsdruck, der auf Frauen lastet.

Dabei stellte sie klar:betont, dass Falten und Pigmentflecken für sie zum natürlichen Älterwerden dazugehören. Krampfhaft jünger aussehen wolle sie nicht. Bei der Pflege ihrer Haut setzt sie stattdessen auf Erholung und einen gesunden Lebensstil. Spa, Sauna, Schwimmen, Sonnenlicht, genug Schlaf und möglichst wenig Stress spielen für sie dabei eine wichtige Rolle.für die Veränderungen in ihrem Gesicht nicht.

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Genauso wenig will sie für immer an dem Bild gemessen werden, das viele noch aus "" im Kopf haben. Dort spielte sie die Chantal, damals war sie gerade einmal 21 Jahre alt. Menschen, die sich für Botox entscheiden, verurteilt sie aber nicht. Sie warnt nur davor, solche Eingriffe als selbstverständlich anzusehen: "Wenn man es mal ausprobieren möchte, warum nicht?