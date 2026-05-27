Die Schauspielerin Swetlana Schönfeld ist im Alter von 74 Jahren nach einer kurzen schweren Krankheit gestorben. Sie war bekannt für ihre Rolle als Mama von Simone Thomalla in der Fernsehserie 'Tatort'.

Die Schauspielerin Swetlana Schönfeld ist tot. Sie war bekannt für ihre Rolle als Mama von Simone Thomalla in der Fernsehserie ' Tatort '. Sie starb im Alter von 74 Jahren nach einer kurzen schweren Krankheit.

Ihre Karriere umfasste Theater, Film und Fernsehen. Sie war Ensemblemitglied des Maxim Gorki Theaters und des Berliner Ensembles. Sie arbeitete mit bekannten Regisseuren wie Thomas Langhoff und Claus Peymann zusammen. Ihre Mutter war im sowjetischen Straflager Kolyma verhaftet worden, ihr Vater wurde dort ermordet.

Sie kam mit ihrer Mutter nach Berlin, als sie sechs Jahre alt war. Sie absolvierte ein Schauspielstudium an der Staatlichen Hochschule für Schauspielkunst in Berlin-Schöneweide. Sie begann ihre Karriere bei der DEFA und dem Fernsehen der DDR, wo sie in den 1970er Jahren in diversen Produktionen mitspielte. Ihre letzte Hauptrolle spielte sie 2019 im ARD-Zweiteiler 'Bonusfamilie'. Sie zog sich immer mehr in den Ruhestand zurück





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