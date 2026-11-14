Scheidung Manuel Neuwieder Ehe-Aus nach Geburt von Sohn Luca und zweitem Kind

Manuel Neuer und seine Frau Anika Trennung kurz nach der Geburt des zweiten Sohnes. details zur Wohnsituation am Tegernsee und beruflichen status von Anika Neuer.

Die Ehe zwischen dem deutschen Nationalspieler Manuel Neuer und seiner Frau Anika Neuer ist gescheitert. Wie die Boulevardzeitung BILD am Freitag exklusiv berichtete, hat sich das Paar getrennt, wobei Manuel Neuer die gemeinsame Villa am Tegernsee bereits verlassen hat. Diese Entwicklung trifft auf einen besonders schmerzlichen Zeitpunkt für die Familie, da erst wenige Wochen zuvor der zweite gemeinsame Sohn zur Welt gekommen war.

Trennung nach Geburt des zweiten Sohnes

Besonders traurig ist der Zeitpunkt des Zerwürfnisses. Ende August hatte Anika Neuer den zweiten gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht. Die Geburt markierte zuvor den Höhepunkt einer als stabil empfundenen Phase in ihrem gemeinsamen Leben. Kurz nach dieser erfreulichen Nachricht, so erfährt BILD, kam es jedoch zur Trennung des Paares. Wenige Wochen später ist von dem zuvor strahlenden Familienglück nicht mehr viel übrig geblieben.

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Mit Anika Neuer wurde Manuel Neuer erstmals Vater: Sohn Luca kam im März 2024 zur Welt. Die Geburt von Luca hatte bereits große mediale Aufmerksamkeit erregt und die Familie als glücklich dargestellt. Nun steht jedoch das Ende dieser Phase fest. Die beiden Söhne, darunter der jüngere Säugling, bleiben zunächst in der Wohnung. Manuel Neuer ist nicht mehr mit seiner Familie unter einem Dach.

Wohnsituation am Tegernsee geklärt

Aus der Villa am Tegernsee ist Manuel Neuer bereits ausgezogen. Anika Neuer und die Kinder bleiben vorerst dort wohnen. Ob diese Konstellation von Dauer ist oder ob Anika für sich und ihre kleinen Söhne ein neues Haus in der Nähe sucht, steht wohl noch nicht fest. Es heißt jedoch im Umfeld der Familie, sie wolle in der Gegend bleiben. Die Bindung an den Ort Tegernsee ist für Anika Neuer auch beruflich relevant. Sie arbeitet im Reformer-Pilates-Studio JOSEF P in Tegernsee. BILD hatte im Dezember 2025 über ihren Einstieg als Trainerin berichtet.

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Die räumliche Trennung ist also zunächst nur insofern gegeben, dass Manuel Neuer den gemeinsamen Wohnsitz verließ. Die Infrastruktur für Anika und die Kinder bleibt am Tegernsee erhalten. Dies erleichtert den Alltag mit den kleinen Kindern Luca und dem neugeborenen Bruder. Es ist davon auszugehen, dass die Mutter die primäre Betreuung im neuen Setup übernimmt, während der Vater eine andere Unterkunft nutzt. Die geografische Nähe am Tegernsee könnte jedoch weiterhin Besuche und eine kooperative Elternschaft ermöglichen.

Vergangenheit und aktuelle Entwicklung

Nach zwei gescheiterten großen Beziehungen wirkte es, als hätte Manuel Neuer diesmal tatsächlich sein endgültiges privates Glück gefunden. Ehefrau, Sohn und das Zuhause am Tegernsee schienen die perfekte Basis für die Zukunft zu bilden. Noch im Juni 2026 traf BILD die hochschwangere Anika Neuer mit Sohn und Schwiegermutter beim WM-Spiel Deutschland-Ecuador im Stadion in New York. Das Bild dieser strahlenden Familie vor dem Hintergrund eines internationalen Großereignisses steht im krassen Gegensatz zur aktuellen Situation.

Ende August brachte Anika Neuer den zweiten gemeinsamen Sohn zur Welt. Für Außenstehende hätte das Familienglück kaum vollständiger aussehen können. Die Kombination aus neuer Vaterschaft, der Liebe zur Partnerin und dem etablierten Leben am Tegernsee strahlte Stabilität aus. Nur kurze Zeit später zerbrach diese Fassade jedoch. Die Ehe, die viele als festes Fundament im Leben des Fußballstars wahrgenommen hatten, endet nun. Die genauen Gründe für die schnelle Wende nach der Geburt bleiben im Privatbereich, doch die Fakten der Trennung sind bestätigt.