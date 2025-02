Scheidungsklage droht: Kanye West und Bianca Censori in Trennungsschwierigkeiten

Gerüchte über eine bevorstehende Scheidung von Kanye West und Bianca Censori kursieren. Medienberichten zufolge haben beide Partner Anwälte kontaktiert. Es wird spekuliert, dass der Mangel an einem Ehevertrag zu finanziellen Komplikationen führen könnte. Kanye West soll seit seiner Heirat mit Bianca Censori finanzielle Verluste erlitten haben, was zu einer möglichen Rückzahlung an seinen Ex-Partner führen könnte.

Kanye West (47) und Bianca Censori (30) stehen offenbar vor einer Scheidung. Verschiedene Medien wie TMZ und andere berichten übereinstimmend, dass die beiden jeweils ihre Vertreter beauftragt haben sollen, Kontakt zu Scheidungsanwälten aufzunehmen. Insidern zufolge hat das Paar offenbar keinen Ehevertrag abgeschlossen, was nun eine komplizierte finanzielle Auseinandersetzung nach sich ziehen könnte.

Laut kalifornischem Recht müssen nicht nur Vermögenswerte, sondern auch Schulden zwischen den Partnern aufgeteilt werden. Interessanterweise hat Kanye seit der Eheschließung mit Bianca offenbar finanzielle Verluste erlitten, weshalb sie theoretisch sogar Geld an ihn zahlen könnte. Bisher schweigen beide Parteien noch öffentlich zu den Gerüchten. Die Meldung kommt weniger als zwei Jahre, nachdem Kanye und Bianca sich Berichten zufolge heimlich das Ja-Wort gaben, kurz nach seiner Trennung von Kim Kardashian (44). Bereits im Oktober 2024 sollen erste Anwaltskontakte stattgefunden haben, wie Insider berichten. TMZ erklärte, dass die Kommunikation zwischen den beiden Vertretern – besonders von Kanyes Seite – hitzig gewesen sein soll. Zwischenzeitlich hatte Bianca laut Daily Mail angeblich bereits Scheidungspapiere vorbereitet und soll im Fall einer Scheidung auf eine Zahlung von 4,8 Millionen Euro hoffen. Unbestätigten Berichten zufolge belastet die Beziehung bereits seit Monaten eine Reihe von Streitigkeiten, darunter auch öffentliche Auftritte, die für Diskussionen sorgten. Während Kanye die aktuellen Gerüchte befeuerte, indem er auf Instagram einen rätselhaften Beitrag veröffentlichte und schnell wieder löschte, wies sein Sprecher Milo Yiannopoulos die Scheidungsberichte von sich. Er erklärte gegenüber der US-Presse, dass Kanye und Bianca gemeinsam in Los Angeles seien und sich auf den Valentinstag freuen würden. Ihre ungewöhnlichen öffentlichen Auftritte und Kanyes polarisierende Kommentare sorgten in den letzten Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Bianca geriet für ihren extravaganten Stil und ihre oft provokanten Looks in den Fokus





