Eine Pilotstudie deutet darauf hin, dass eine kalorienreduzierte Scheinfasten-Diät nach Parodontitisbehandlung die systemischen Entzündungswerte im Blut senken kann. Die klinischen Parameter der Zahnfleischerkrankung verbesserten sich jedoch nicht zusätzlich durch das Fasten.

Eine aktuelle Pilotstudie untersucht den potenziellen Nutzen von Scheinfasten für Menschen mit Parodontitis . Dabei zeigte sich, dass Patienten, die nach einer zahnärztlichen Behandlung mehrere Tage eine stark kalorienreduzierte Diät einhielten, niedrigere Entzündungswerte im Blut aufwiesen.

Parodontitis ist eine chronische Entzündungserkrankung des Zahnhalteapparats, die Zahnfleisch, Bindegewebe und Kieferknochen schädigen kann. Darüber hinaus sind die entzündlichen Prozesse mit verschiedenen systemischen Gesundheitsproblemen außerhalb des Mundraums verknüpft. Beim Scheinfasten wird die tägliche Kalorienzufuhr stark gesenkt, sodass der Körper einen Zustand ähnlich dem echten Fasten模拟iert, ohne vollständig auf Nahrung zu verzichten. Die durchgeführte Studie entstand in Zusammenarbeit von Forschern des King's College London mit Wissenschaftlern von fünf spanischen Universitäten, darunter die Universität Madrid.

随机 werden 28 Patienten in zwei Gruppen eingeteilt. Alle Teilnehmer erhielten eine professionelle, nichtchirurgische Parodontitisbehandlung. Die Interventionsgruppe absolvierte zusätzlich drei fünftägige Scheinfasten-Zyklen innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten, während die Kontrollgruppe ihre gewohnte Ernährung beibehielt. Die zahnärztlichen Parameter wie Plaque-Bildung, Zahnfleischbluten und Taschentiefen verbesserten sich in beiden Gruppen signifikant, ohne dass das Scheinfasten hier einen zusätzlichen statistisch nachweisbaren Vorteil brachte.

Hinsichtlich der systemischen Entzündungsmarker im Blut zeigte sich jedoch ein Unterschied. Besonders der sensitiv-entzündungsmarker hs-CRP sank in der Scheinfasten-Gruppe nach einem initialen Anstieg deutlich, während er in der Kontrollgruppe nahezu konstant blieb. Dies legt nahe, dass Scheinfasten entzündliche Prozesse sowohl im Mund als auch im gesamten Körper positiv beeinflussen könnte.

Allerdings reichen die bisherigen Daten noch nicht für eine therapeutische Empfehlung aus. Die Studie war mit 28 Teilnehmern sehr klein, und es gab keine objektive Kontrolle der tatsächlichen Einhaltung des Scheinfastens.

Zudem verbesserten sich die gesenkten Entzündungswerte nicht in den klinischen Parameter der Parodontitis selbst. Die Autoren betonen daher, dass größere, besser kontrollierte Studien notwendig sind, um zu klären, ob Scheinfasten die Behandlung von Parodontitis tatsächlich wirksam unterstützen kann. Vorläufig liefern die Ergebnisse lediglich Hinweise auf mögliche Effekte auf Blutentzündungswerte





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