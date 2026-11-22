Die COP31 in Antalya scheiterte an zerstrittenen Fronten. Keine Abschlusserklärung, während fossile Interessen und Klimaziele kollidieren. Analyse der Folgen.

Die Weltklimakonferenz COP31 in Antalya ist ohne gemeinsame Abschlusserklärung geendet. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Gipfel konnte sich die Staatengemeinschaft nicht auf einen verbindlichen Text einigen. Dies markiert ein deutliches Scheitern der Verhandlungen, die unter der Präsidentschaft der Türkei und Australien s stattfanden. Vertreter der Zivilgesellschaft hatten seit anderthalb Tagen auf dem Expo-Gelände in Antalya ausgeharrt und auf jede kleine Nachricht aus den Verhandlungsräumen gewartet.

COP31 in Antalya ohne Konsens gescheitert

Europäische Verhandler fassen das Ergebnis nüchtern, aber enttäuscht zusammen. Das Versagen der Organisatoren Türkei und Australien zeigt sich in einer transparenten und chaotischen Verhandlungsführung. Besonders deutlich wird die Tiefe der Spaltung, da es nicht mehr nur um die Ausarbeitung der Regeln des Pariser Klimaabkommens geht. Stattdessen steht nun die tatsächliche Umsetzung auf der Tagesordnung, bei der es um den Fluss von Geldern und die Schließung von Kohleminen geht.

Also read COP31 in Antalya: Keine Einigung über Klimaschutz und fossile Brennstoffe

Deutliche Positionen zu fossilen Brennstoffen

Die Fronten waren während der gesamten Konferenz verhärtet. Viele Staaten rangen hart darum, zumindest keine Rückschritte zu machen und bereits Beschlossenes zu verteidigen. Einige Länder weigerten sich lange, das eigene Scheitern anzuerkennen, dass das Pariser Ziel einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad nicht mehr einzuhalten ist. Um den schon vor drei Jahren beschlossenen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wurde erbittert gerungen. Das Wort fossile Brennstoffe taucht in dem verworfenen Abschlussdokument nicht einmal auf. Stattdessen findet sich ein Passus zur gesteigerten Nutzung.

Umweltminister Carsten Schneider kritisiert Ölstaaten

Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider äußerte seine Frustration über die Blockadehaltung einiger Länder. Er betonte, dass man sich nicht als Rest der Welt von den Interessen der Ölstaaten als Geisel nehmen lassen könne. Diese Staaten hoffen durch das Feigenblatt der gesteigerten Nutzung, weiter Öl und Gas verbrennen zu können. Die Entscheidung für gar keine Abschlusserklärung wurde als möglicher positiver Impuls gewertet. Besonders für die Europäische Union war die Minderung der CO₂-Emissionen eine hohe Priorität.

Advertisement

Klimaziele und finanzielle Verpflichtungen Deutschlands

Ohne drastische Maßnahmen steigt die globale Durchschnittstemperatur bis Ende dieses Jahrhunderts um 2,8 Grad. Selbst wenn alle Regionen ihre Ziele und Netto-Null-Versprechungen umsetzen würden, läge die Erwärmung bei immer noch 1,9 Grad. Beide Werte liegen deutlich über dem angestrebten Limit von 1,5 Grad. Deutschland hat für das nächste Jahr gerade einmal zehn Millionen Euro für den Anpassungsfonds zugesagt. In den vergangenen Jahren waren es immer rund 60 Millionen Euro, was den Abbau der finanziellen Unterstützung verdeutlicht.

Zukünftige Strategien und internationale Pläne

Obwohl das Gipfeltreffen scheiterte, bleiben andere Fortschritte relevant. 27 Staaten der Welt haben vor oder während der Konferenz Pläne vorgelegt, wie sie konkret aus fossilen Brennstoffen aussteigen wollen. Über 90 Länder wollen ihren Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2035 zu mindestens 35 Prozent aus Strom beziehen. Dies gilt jedoch nicht zwangsläufig für Strom aus Erneuerbaren Energien. In Zukunft wird ambitionierter Klimaschutz wohl nur noch innerhalb einer Koalition der Willigen funktionieren. Dazu gehört, dass Industriestaaten für ihre historischen Emissionen finanziell geradestehen müssen.