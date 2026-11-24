Die UN-Klimakonferenz COP31 endet ohne verbindlichen Vertrag. PIK-Forscher Rockström und Edenhofer warnen vor CO2-Dilution und fordern 6 Prozent jährliche Emissions senkung.

Die Weltklimakonferenz COP31 in Antalya ist ohne verbindlichen Abschluss beendet worden, da kein einheitlicher Text erreicht werden konnte. Im gescheiterten Entwurf fehlte jede klare Verpflichtung zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, was die Chancen zur Begrenzung der Erderwärmung weiter reduziert. Wissenschaftliche Direktoren des Potsdam-Institut s für Klimafolgenforschung warnen, dass die Zeit für beherrschbare Klimamaßnahmen rapide abläuft.

PIK-Forscher warnen vor CO2-Abscheidung

Johan Rockström und Ottmar Edenhofer betonen in einem gemeinsamen Statement, dass die bloße Einhaltung von Temperaturkurven nicht ausreicht, um die Klimakrise zu stoppen. Sie fordern explizit, dass die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid nicht als Ausrede dienen darf, die Nutzung fossiler Brennstoffe zu verlängern. Öl- und Gasstaaten sehen in dieser Technologie jedoch ein Modell, um ihre Geschäfte bis ins nächste Jahrhundert aufrechtzuerhalten und fossile Energien als sauber darzustellen. Die Forscher unterscheiden strikt zwischen der Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, um die Konzentration zu senken, und der Speicherung an der Quelle in Kraftwerken. Beide Maßnahmen sind notwendig, dürfen aber keine Verlängerung der化石 Nutzung bedeuten.

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Sechs Prozent Emissionsreduktion pro Jahr nötig

Um nach einer gefährlichen Überschreitung der 1,5-Grad-Schwelle noch eine Chance auf Rückkehr zu haben, müssen die weltweiten Emissionen ab sofort um durchschnittlich sechs Prozent pro Jahr sinken. Dieser konkrete Wert wird von den Experten als minimale Notwendigkeit definiert, um die gefährliche Dynamik des Klimawandels zu bremsen. Ohne eine solche drastische Reduktion in der kurzen Frist ist es wissenschaftlich unwahrscheinlich, dass die globalen Klimaziele erreicht werden können. Die aktuellen politischen Vereinbarungen reichen für diese ambitionierte Zielsetzung bei Weitem nicht aus.

Hanna Fekete sieht Wendepunkt der Energiewende

Hanna Fekete, Mitbegründerin des Kölner New Climate Institute, bezeichnet das Fehlen eines klaren Ausstiegsplans als richtungsweisend für die zukünftige Politik. Sie erwartet, dass viele Länder die Dominanz der Öl- und Gasstaaten im Verhandlungsprozess nicht länger akzeptieren werden. Fekete sieht einen Wendepunkt durch den rasanten Ausbau und die Kostensenkung bei erneuerbaren Energien sowie der Elektrifizierung. Dieser technologische Fortschritt überholt die politische Trägheit und zwingt zu einer Neuausrichtung. Die Klimaforscherin hebt das Bekenntnis Deutschlands hervor, bis 2045 im Rahmen der Klimaneutralität aus fossiler Energie auszusteigen.

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Florian Egli fordert wirtschaftliche Ausrichtung

Florian Egli, Seniorprofessor der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, empfiehlt, künftige Verhandlungen an den wirtschaftlichen Chancen des Klimaschutzes auszurichten. Die aktuelle Energiekrise sowie steigende Preise und Volatilität bei Öl und Gas machen eine solche Ausrichtung erfolgversprechender. Egli warnt davor, sich an der Linie der Trump-Regierung zu orientieren, da Deutschland und Europa damit wirtschaftlich weit zurückfallen würden. China ist beim Umstieg auf erneuerbare Energien bereits ganz vorn, was die industriepolitischen Vorteile der grünen Transformation unterstreicht.

Zahlungen der Geberländer und COP-Format

Hanna Fekete identifiziert die mangelnde Finanzierung der Entwicklungsländer als grundlegendes Problem des COP-Prozesses. Die USA sind als einer der größten Geldgeber ausgefallen, die EU kam ohne konkrete Zusagen zum Gipfel. Vergangenes Jahr einigten sich die Staaten auf eine Verdreifachung der Anpassungsfinanzierung ohne konkrete Zahl. Dieses Jahr wurde ein jährlicher Bedarf von mehr als 300 Milliarden US-Dollar bis 2035 genannt, dieser Wert scheiterte jedoch im Entwurf. Fekete fordert neue Kategorien für Geberländer, etwa die Kategorie Länder mit hohem Einkommen der Weltbank, die auch Ölstaaten umfasst, um die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen.