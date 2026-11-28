Mehr Sparen oder mehr Ukraineunterstützung, entweder oder. In ihrer gegenwärtigen Ausrichtung ist die EU geostrategisch hoffnungslos überdehnt. Ein Kommentar.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Man mag sich das Chaos nicht ausmalen, das unter dem Namen Europäische Union herrschen wird, wenn auch noch Georgien und die Ukraine, Moldawien, Montenegro, Serbien und Nordmazedonien dazugehören.

Der am Donnerstagabend krachend gescheiterte EU-Sondergipfel ist Vorgeschmack genug. Es ging um die Rahmenfinanzierung des EU-Haushalts 2028 bis 2034. Der portugiesische EU-Ratspräsident und Verhandlungsleiter António Costa hatte einen Entwurf von 1,7 Billionen Euro vorgelegt. Die Gruppe der „Sensible 7“ verlangte weitere Kürzungen.

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Die sieben Sparfüchse – Deutschland, Niederlande, Österreich, Belgien, Schweden, Finnland und Dänemark – wollen eine wirtschaftlich starke und geopolitisch handlungsfähige Union. Dazu setzen sie auf Wettbewerbsfähigkeit und einen starken Binnenmarkt, Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und die Vier der sieben Länder sind Ostseeanrainer und teilen, ebenso wie Österreich, die Erinnerung an historische Auseinandersetzungen mit Russland. Belgien und die Niederlande gehören zu den stärksten Säulen der westlichen Bündnisidee.