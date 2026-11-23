Die COP31 in Antalya scheiterte ohne Ausstiegsplan. Experten wie das PIK warnen vor weiteren Emissionen. Der Weg zu 1,5 Grad wird immer enger.

Die UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya ist ohne verbindliche Ergebnisse und ohne Abschlusstext beendet worden. Ein entscheidendes Element, der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas, wurde im letzten Entwurf gestrichen. Die wissenschaftlichen Direktor des Potsdam-Institut s für Klimafolgenforschung (PIK), Johan Rockström und Ottmar Edenhofer, betonen in einem gemeinsamen Statement, dass die Zeit zum Beherrschbaren der Erderwärmung dramatisch abläuft.

Scheitern der Verhandlungen ohne Ausstiegsplan

Der gescheiterte Verhandlungsprozess markiert einen erheblichen Rückschlag für die internationale Klimapolitik. Ohne klare Vorgaben bleibt unklar, wie die globale Temperaturkurve nach einer möglichen gefährlichen Überschreitung der 1,5-Grad-Schwelle wieder gesenkt werden kann. Die Forscher fordern, dass die weltweiten Emissionen ab sofort um durchschnittlich sechs Prozent pro Jahr sinken müssen. Nur so besteht noch die Chance, die Klimaziele zu erreichen.

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Die fehlende Einigkeit zeigt sich besonders bei der Rolle von CO2-Abscheidung und -Speicherung. Während Öl- und Gasstaaten diese Technologie als Mittel zur Verlängerung ihrer Geschäfte und als Symbol für saubere fossile Energien sehen, warnen die PIK-Experten vor dieser Strategie. Johan Rockström und Ottmar Edenhofer stellen klar, dass die Isolierung von CO2 an Kraftwerken nicht dazu dienen darf, den Verbrauch fossiler Brennstoffe künstlich aufrechtzuerhalten.

Differenzierte Sicht auf CO2-Abscheidung

Die beiden Klimaforscher unterscheiden zwischen der Abscheidung an der Quelle, etwa in Kraftwerken, und der direkten Entnahme aus der Atmosphäre. Beide Methoden seien notwendig, um weitere Emissionen zu verhindern und die Konzentration von CO2 in der Luft zu senken. Eine reine Quellabscheidung reicht jedoch nicht aus, da die atmosphärischen Werte nur durch aktive Entnahme wieder sinken.

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Der Konflikt um diese Technologien spiegelt die tiefen Gräben im Verhandlungsprozess wider. Staaten, die stark von Erdöl und Erdgas abhängen, nutzen das Argument der technischen Machbarkeit, um ihren Status quo zu bewahren. Dies führt zu einer politischen Sackgasse, in der wirtschaftliche Interessen die wissenschaftlichen Notwendigkeiten überlagern. Die COP31 hat diese Zerrissenheit offengelegt, statt sie durch Kompromisse zu überwinden.

Wirtschaftliche Chancen statt politischer Blockaden

Florian Egli und Hanna Fekete vom New Climate Institute in Köln sehen in der aktuellen Situation einen möglichen Wendepunkt. Egli argumentiert, dass künftige Verhandlungen an den wirtschaftlichen Chancen der grünen Transformation ausgerichtet werden sollten. Der rasante Ausbau erneuerbarer Energien und die sinkenden Kosten bei der Elektrifizierung überholen zunehmend die politische Steuerung. Eine Orientierung an alten Machtstrukturen, etwa den Linien der Trump-Regierung, führe zu wirtschaftlichem Verfall.

Hanna Fekete unterstreicht, dass Deutschland mit dem Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein, eine klare Richtung vorgibt. Dieser Ausstiegsplan aus fossiler Energie sei richtungsweisend für die nächsten 19 Jahre. Viele Länder würden die Dominanz der Öl- und Gasstaaten in den internationalen Gesprächen nicht länger akzeptieren. Die Machtverschiebung hin zu erneuerbaren Energien ist bereits im Gange und wird die nächsten COP-Runden prägen.

Finanzierungslücke und Vertrauensverlust

Ein fundamentales Problem des COP-Prozesses bleibt die Finanzierung für Entwicklungsländer, die am stärksten unter der Klimakrise leiden. Die USA sind als einer der größten Geldgeber ausgefallen, und die EU kam mit leeren Händen zum Gipfel. Obwohl im Vorjahr eine Verdreifachung der Anpassungsfinanzierung vereinbart wurde, gab es keine konkrete Zahl. In diesem Jahr wurde zwar ein jährlicher Bedarf von mehr als 300 Milliarden US-Dollar bis 2035 genannt, dieser wurde jedoch nicht im Entwurf verankert.

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Hanna Fekete fordert neue Kategorien für Geberländer, da die Glaubwürdigkeit der traditionellen Geberländer leidet. Eine Kategorie wie das hohe Einkommen der Weltbank, die auch Ölstaaten umfasst, müsse angepasst werden. Ohne vertrauensbildende Maßnahmen und konkrete finanzielle Zusagen wird die Zusammenarbeit auf globale Ziele immer schwieriger. Die COP31 zwingt nun dazu, über die Zukunft des Formats nachzudenken.