Scheitern des Dublin-Verfahrens: Asylbewerber-Rückführungen in Baden-Württemberg kaum erfolgreich

Tausende von Dublin-Überstellungen scheiterten in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr, obwohl die zuständigen EU-Partnerländer zugestimmt hatten. Die Gründe liegen sowohl im In- als auch im Ausland.

Die EU hat ein System zur fairen Aufnahme von Asylbewerber n entwickelt - das Dublin-Verfahren . Statistische Daten zeigen jedoch, dass dieses Verfahren in Baden-Württemberg in den letzten Jahren nicht effektiv funktioniert hat. Laut Zahlen des baden-württemberg ischen Justizministeriums und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) scheiterten im vergangenen Jahr Tausende von Dublin-Überstellungen, obwohl die zuständigen EU-Partnerländer formell zugestimmt hatten.

Das BAMF beantragte insgesamt 10.467 Dublin-Überstellungen aus Baden-Württemberg. In 6.770 Fällen stimmten die Partnerländer zu. Tatsächlich wurden aber nur 660 Asylbewerber, etwa jeder Zehnte, tatsächlich zurückgeschickt. Bundesweit sieht die Statistik ähnlich aus. Das Dublin-Verfahren regelt, dass ein anderes EU-Land für einen Asylbewerber zuständig ist, wenn er seinen Antrag dort gestellt hat oder zuerst eingereist ist. Wenn Flüchtlinge weiter in andere EU-Staaten reisen und dort erst Asyl beantragen - was häufig in Deutschland geschieht - muss das Ersteinreiseland die Menschen unter bestimmten Bedingungen zurücknehmen. Das Verfahren ist Teil des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Die Gründe für die schwachen Erfolgsquoten liegen sowohl im In- als auch im Ausland. Einige Länder stimmen der Rücknahme zwar zu, stellen aber in der Praxis unerfüllbare Bedingungen. Italien beispielsweise akzeptiert seit Dezember 2022 keine Dublin-Flüge mehr und nahm laut BAMF aus Baden-Württemberg keinen einzigen Fall zurück. In den letzten Jahren gab es auch Fälle, in denen deutsche Behörden die Fälle nicht rechtzeitig bearbeiteten oder deutsche Gerichte die Überstellungen verhinderten. Die Richter sehen die Gefahr, dass die Asylbewerber in Ländern wie Kroatien kein rechtsstaatliches Verfahren erhalten oder die Unterbringung nicht den Mindestanforderungen entspricht. Die Anschläge in Solingen und Aschaffenburg haben die Probleme beim Dublin-System in die Schlagzeilen gebracht. Die Tatverdächtigen sollten eigentlich nach Bulgarien zurückgeschickt werden. In Aschaffenburg war sogar die sechsprozentige Frist abgelaufen, bevor das BAMF die Dublin-Rückführung an die örtliche Ausländerbehörde mitteilte. Die baden-württembergische SPD-Fraktion spricht von einem 'ganz erheblichen Vollzugsdefizit bei Dublin-Überstellungen'. Fast 1.300 Dublin-Überstellungen scheiterten im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg, weil der abgelehnte Asylbewerber nicht angetroffen wurde. In über 300 weiteren Fällen ging das BAMF dazwischen.





